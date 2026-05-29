Diverse nyheder: USAs atompolitik, Mærsk-sag, dronehændelser og italiensk tradition

Denne nyhedsopsummering dækker over flere forskellige begivenheder: usikkerhed omkring den amerikanske atomparaply og ændring af navnet på Kennedy Center, korruption hos Mærsk i forbindelse med narkosmugling, en dronehændelse i Rumænien, planer om grønt brændstof i Danmark med tysk støtte, teknisk problem med letbanetog, politisk udskudt lokalpolitiker, historisk tradition i et italiensk indkøbscenter samt en stigning i sociales morgenaktiviteter i København.

Der er et utal af miner og bomber i havet, ifølge en ekspert, men fiskeforbudet beskrives som at skyde gråspurve med kanoner. Sent fredag blev det rapporteret, at 1028 personer er blevet smittet med en dødelig virus, en stigning fra 906 dagen tidligere.

Donald Trump har skabt usikkerhed om den amerikanske atomparaply, og i Nordasien taler man seriøst om selv at anskaffe en atombombe. Med milliardstøtte fra den tyske stat rykk dansk satsning på grønt brændstof tættere på at blive en realitet. Inden for 14 dage skal Donald Trumps navn fjernes fra alle skilte og alt officielt materiale fra den amerikanske kulturinstitution Kennedy Center. Det har en distriktsdommer i Washington D.C. afgjort i en sag anlagt af et demokratisk medlem af Repræsentanternes Hus.

Trump udpegede sidste år en ny direktør og bestyrelse, som valgte ham til formand og ændrede institutionens navn til The Trump Kennedy Center. Dommer Christopher Cooper udtalte, at kun den amerikanske kongres kan ændre navnet. Korrupte ansatte hos den danske reder Mærsk har hjulpet narkokarteller med at smugle store mængder narko gennem europæiske havne, viser en række domme. Journalist Magnus Boding og TV 2 har lavet en dokumentar, der undersøger infiltreringen.

På grund af udfordringer med en uunderstøttet gangbro kan letbanetog ikke udføre serviceeftersyn og må derfor ikke køre. Lars Westergaard er forladt Danmarksdemokraterne, efter han stemte for et energi-projekt i Thy, hvilket ikke er første gang, partiet smider lokalpolitikere. Der blev rapporteret om en drone, der fløj ind i Rumænien, ifølge Putin, som også påstår, at ukrainske droner tidligere har nået Polen og Baltikum. Han opfordrer til at overdrage dronerester til Rusland.

Nato, EU og Rumænien mener alle, at dronen stammer fra Rusland. Der er tale om omfattende data om anholdelser, og borgere kan rapportere mistænkelige immigranter med et enkelt klik. En russisk drone slog ned i en Nato-stat, hvilket førte til højere toner både på gaden og ved et krisemøde. I Milano er traditionen at dreje rundt på hælen tre gange på mosaiktyren i Galleria Vittorio Emanuele II for at bringe lykke, men det slid på mosaikken kræver jævnlig renovering.

Kunsthåndværker Gianluca Galli er nu i gang med en restaurering. Det er flere tusinde turister dagligt, der deltager i traditionen. Sociale aktiviteter bliver i København også dyrket i tidlige morgentimer, og trendforsker Julia Lahme ser morgenfesterne som en konkurrent til traditionelle fredagsbarer





