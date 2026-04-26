Diverse Nyheder: Trump evakueret, DM-sejr, politiske uenigheder og mere

En samling af forskellige nyheder fra Danmark og udlandet, herunder en evakuering af Donald Trump, Herning Blue Fox's DM-sejr, politiske uenigheder i Folketinget, sportsnyheder og personlige historier.

USA's præsident, Donald Trump , blev evakueret fra den årlige korrespondentmiddag i Washington, D.C. efter et skyderi. Præsidenten er uskadt, men blev hurtigt ført i sikkerhed af Secret Service.

Trump udtalte efterfølgende, at episoden paradoksalt nok forenede ham og pressen. Samtidig har Herning Blue Fox fejret deres DM-sejr, den første i 14 år, med stor entusiasme, hvilket DM-pokalen vidner om. Ved folketingsvalget i marts blev 67 nye medlemmer valgt, og politiske uenigheder er allerede tydelige. Kim Edberg Andersen (Danmarksdemokraterne) og Anna Bjerre Johansen (Alternativet) er eksempelvis uenige om håndteringen af klimaaktivisme, hvor Edberg ønsker hårdere straffe for ulovlige demonstrationer, som Johansen har deltaget i.

I Aalborgs håndboldkamp mod Skjern opstod der kontroverser omkring en dommerkendelse, hvor dommerne mente, at Joaquim Nazaré ikke var blevet ramt i hovedet, mens Skjern havde en anden opfattelse. Deltagerne i TV-programmet ‘Forræder’ oplevede en hurtig samhørighed på grund af den intense psykologiske belastning, hvilket førte til tætte fysiske relationer. I Iran forsøger præstestyret at rekruttere flere kvinder til hæren gennem en kampagne med billeder af pinkmalede missiler og kvinder i sorte klædedragter.

Komikere og skuespillere havde svært ved at holde masken under optagelserne af programmet ‘Ingen panik’, da komikeren Rasmus Wallbridge improviserede. Søs Marie Serup har efter kongerunden den 25. marts vurderet udviklingen i regeringsdannelsen, og TV 2 har fulgt op på hendes forudsigelser. I Serie A scorede Rasmus Højlund et mål for Napoli mod Cremonese, men målet blev senere tilskrevet et selvmål af Cremoneses Terracciano.

Socialdemokratiet er under beskydning for at finansiere udvalgte kandidaters valgkamp gennem en hemmelig forening, hvilket ifølge partifællen Maria Durhuus er en form for ”manipulation med demokratiet”. Robert Kennedy Jr. var i Kongressen til høring om mæslingeudbruddet i USA, hvor han argumenterede imod vacciner, hvilket blev bestridt af den republikanske senator Bill Cassidy. Jonas Vingegaard balancerer træningen til Tour de France med familietid, og han og hans hustru, Trine Marie Vingegaard Hansen, insisterer på, at de to ting kan forenes.

Arif Halawi var involveret i et togkollision og kom til skade, men har det nu bedre. Ask Holmegaard, kendt fra ‘Forræder’ for sin unikke stil, giver nu et indblik i sin garderobe og stylingtips. Paolo Zampolli, en af Trumps venner, foreslår, at Italien bør erstatte Iran ved VM, hvis Iran trækker sig.

Trumps popularitet er faldet til det laveste niveau i hans præsidentperiode ifølge en meningsmåling fra Ipsos, hvor kun 36 procent bakker op om ham. 26-årige Mathias Johansen kæmper med ensomhed i sit hjem i Nordsjælland, og hans historie kan ses i programmet 'Hvad foregår der? ' på TV 2 Play





