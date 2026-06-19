Diverse nyheder: Hvidvask, varme, bedrageri, droner og politik

En sammenhængende oversigt over nyheder fra Danmark, der dækker en række forskellige emner fra en stor hvidvaskdomslutning og intense varme i Europa til målrettet vederlagsbedrageri mod ældre, uklare dronedetektioner, politiske diskussioner om affaldssortering og arbejderne, samt nye statistikker om alkoholforbrug og cyklister. Artiklen samler også nyheder om Grønland, et trafikuheld og en fælles EU-erklæring om asyl.

En 31-årig dansk statsborger, der gennem flere år har boet i Dubai og USA, er idømt fire års fængsel for hvidvask af omkring 165 millioner kroner.

Manden tilstod sin deltagelse og blev dømt ved Retten i Herning. Dommen omfatter, at han var den hvide hånd bag flere danske selskaber, der fungerede som såkaldte fakturafabrikker. Disse firmaer udstedte falske fakturaer, som andre virksomheder kunne købe for at skjule reelle transaktioner eller opnå skattemæssige fordele. Sagen understreger de komplekse metoder inden for økonomisk kriminalitet, der grænserflader, og det internationale perspektiv, når danske borgere er involveret i transnationale netværk.

Samtidig spreder varsler om ekstrem varme sig over store dele af Europa, med temperaturer, der i nogle områder kan nå op mod 40 grader. Denne varme bølge har bredere konsekvenser for offentligheden, herunder sundhed, energi forbrug og turisme. I den forbindelse understreges det, at selvom sommeren ofte forbindes med festivaler og fest, er det vigtigt at være opmærksom på sine egne og andres helbred, især i solenoidt varme.

I en anden sag har politiet i Sorø opfanget en mønster-bedrager, der har ringet til en ældre kvinde ved navn Kirsten og udgivet sig for at være fra banken. Kvinden blev overtydet om at aflevere sit hævekort til en person, der mødte op ved hendes hoveddør. Politiet oplyser, at de har set en stigning i lignende sager, hvor ofrene har almindelige, ældre navne som Kirsten.

Det tyder på, at svindlerne målretter sig specifikt mod personer i den ældre generation, som de antager er mindre bekendt med nutidige bedragerimetoder. Politiet råder ældre personer til at afbryde sådanne samtaler og selvkontakte deres bank for at verificere eventuelle anmodninger. Forsvaret har i en ny rapport konkluderet, at der var droneaktivitet over Danmark sidste år.

Forsvarsminister Jeppe Bruus (S) og forsvarschefen Michael Hyldgaard bekræfter konklusionen, men undlader at kommentere på oprindelsen af dronerne eller nærmere detaljer om beviserne, hvilket har givet anledning til kritik og spørgsmålstegn. Rapportens uklarhed har fået Klima-, Miljø- og Teknikudvalget til at kræve en nærmere gennemgang af, hvad det vil koste i kapacitet og tid at forbedre overvågningen.

Politisk har Liberal Alliance, Venstre og Dansk Folkeparti fremsat et forslag om at gennemføre en beregning af omkostningerne ved en mere omfattende affaldssortering i København. Signe Bøgevald (LA) i udvalget hilser forslaget velkommen og håber, at det vil føre til en simplificering for borgerne. samtidig har Liberal Alliances fremgang blandt unge arbejdere ved folketingsvalget sat fokus på arbejderne som en vælgergruppe.

Socialdemokratiet, der traditionelt har haft styrke her, har indledt en selvransagelse for at forsøge at vinde denne gruppe tilbage, hvilket har ført til åbne politiske diskussioner om, hvilken politik der bedst tjener unge arbejdere. På den udenrigspolitiske scene har regeringen annonceret planer om at oprette et generalkonsulat i Nuuk, Grønland, for at styrke samarbejdet med de lokale myndigheder. Desuden har de syv arktiske NATO-lande, inklusive Danmark, udarbejdet en ny strategi for Arktis, hvilket understreger den voksende geostrategiske betydning af regionen.

Endvidere deltog Danmark i 2024, som i 2023, i en fælles erklæring med 14 andre lande, der opfordrede EU-kommissionen til at sikre, at flere asylansøgere forbliver i tredjelande, mens nogle store medlemsstater som Frankrig, Tyskland og Spanien ikke underskrev. En ny undersøgelse viser, at knap hver tredje københavnsk cyklist oplever, at turister, der cykler, i højgrad skaber trafikproblemer, hvilket har ført til debat om cykelkultur og adferd i byen.

En praktisk begivenhed: En grisetransport er involveret i en ulykke på strækningen mellem Aabybro og Arentsminde uden for Birkelse fredag morgen klokken 8.11. Køretøjerne blokerede vejbanen, og vejen er spærret, mens Vejdirektoratet arbejder på at få den åbnet igen omkring middag. Slutteligt offentliggøres nye tal for alkoholsalg i Danmark, der viser et samlet salg på 42,6 millioner liter ren alkohol, svarende til 8,8 liter per voksen.

Når man omregner til genstande (1 genstand = 1,5 cl), købte hver voksen dansker i gennemsnit 11,3 genstande om ugen i 2023





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