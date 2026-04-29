Diverse Nyheder: Hedeselskabet flytter, ny landstræner og vejrudsigt

En samling af forskellige nyheder fra Danmark, herunder Hedeselskabets flytning fra Viborg til Aarhus, Lars Søndergaards udnævnelse som østrigsk landstræner, vejrudsigten for Midt- og Vestjylland, en graffiti-sag, racistiske tilråb i Superligaen, en flytning af en ungdomsuddannelse i Skive og en motorvejsblokering ved Brande.

Hedeselskabet flytter hovedsæde fra Viborg til Aarhus til september efter mere end 100 års tilstedeværelse i Viborg. Virksomheden understreger, at flytningen sker med respekt for historien og med et fremadrettet blik.

Administrerende direktør Torben Friis Lange fremhæver Viborgs betydning for selskabets udvikling, men ser samtidig frem til et nyt kapitel i Aarhus. Denne strategiske beslutning markerer en ny fase for Hedeselskabet, der søger at positionere sig for fremtidig vækst og innovation. Flytningen er ikke blot en geografisk ændring, men også et symbol på virksomhedens ambitioner og evne til at tilpasse sig et skiftende marked. Det forventes, at Aarhus vil tilbyde Hedeselskabet adgang til nye kompetencer, samarbejdspartnere og et mere dynamisk erhvervsmiljø.

Virksomheden er engageret i at sikre en smidig overgang og bevare de værdifulde relationer, der er blevet opbygget i Viborg gennem årene. I fodboldens verden har den tidligere Viborg FF-træner Lars Søndergaard fået en ny udfordring. Han er blevet udpeget som ny landstræner for det østrigske kvindefodboldlandshold med en kontrakt, der løber frem til sommeren 2027. Søndergaard, der stoppede som landstræner for det danske kvindefodboldlandshold i 2023, har nu til opgave at kvalificere Østrig til VM i 2027.

Hans tidligere erfaring som træner i Viborg FF, hvor han var ansvarlig fra 2009 til 2010, vil utvivlsomt komme ham til gode i hans nye rolle. Søndergaards evne til at udvikle spillere og skabe et stærkt holdånd er velkendt, og han forventes at bringe disse kvaliteter til det østrigske landshold. Han har en solid track record inden for fodbold, og hans udnævnelse er blevet mødt med optimisme fra østrigske fodboldfans.

Hans fokus vil være på at opbygge et konkurrencedygtigt hold, der kan udfordre de bedste nationer i verden. Danmark kan forvente udfordrende vejrforhold i de kommende dage. Dis og tåge vil brede sig over store dele af Midt- og Vestjylland natten til torsdag, og meteorologerne forventer, at tågen vil ligge tæt torsdag morgen. Dog forventes det, at solen vil bryde igennem i løbet af formiddagen og opløse tågen.

Udover vejrudsigten er der også sket fremskridt i andre områder. Politiet har sigtet en mand for 70 tilfælde af graffiti med påskriften “URT” siden april 2025. Manden blev genkendt via overvågningsmateriale og har tilstået sine handlinger. I Superligaen har AGF identificeret to tilskuere, der stod bag racistiske tilråb mod FC Midtjyllands Aral Simsir under en kamp søndag.

AGF-direktør Jacob Nielsen roser tilskuernes hjælp til at identificere de ansvarlige og understreger vigtigheden af selvjustits for at bekæmpe racisme på fodboldstadions. Skive Byråd har desuden besluttet at flytte en ungdomsuddannelse som en del af en strategisk indsats for at styrke overgangen fra grundskole til videregående uddannelse. Endelig er et motorvejsspor på motorvejen ved Brande blokeret i retning af Herning mellem afkørslerne Brande Ø og Brande N





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hedeselskabet Lars Søndergaard Vejr Graffiti AGF Skive Motorvej

United States Latest News, United States Headlines

