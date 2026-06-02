Diverse nyheder: Håndbold, graffiti, moms, vejr, tyveri, tandpleje og kvier

En samling af forskellige nyheder fra Danmark: Håndboldspiller Stine Skogrand udtaler sig om bronzenederlag, graffiti på et nyt batteritog, regeringens planer om at halvere momsen på fødevarer og fjerne den på frugt og grønt, ustadigt vejr i Jylland, stjålet diesel, ambitioner om gratis tandpleje og Mette Frederiksens fortsættelse som statsminister samt en episode med fugle i en have.

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Stine Skogrand fra Ikast Håndbold er dybt skuffet efter nederlaget til Nykøbing Falster i tirsdag aftens afgørende bronzekamp. - Jeg føler mig helt tom. De var bedre end os. Vi kom til pause og havde en følelse af, at vi kunne vinde, for vi fik en god afslutning på første halvleg.

Så finder vi ingenting i anden halvleg. Vi havde svært ved at bryde deres defensiv op. - Ja, vi må trøste os med, at vi fik bronze i pokalturneringen. Ikke engang et halvt år skulle der gå, før nogle valgte at overmale et af Midtjyske Jernbaners nye batteritog med graffiti.

Håndboldkvinderne fra Ikast var ellers foran 14-13 ved pausen, men knap midtvejs i anden halvleg begyndte NFH at trække fra. Helt konkret vil regeringen halvere momsen på fødevarer generelt og helt fjerne momsen på frugt og grønt. - Vi er oppe i nogle besparelser, der virkelig vil kunne mærkes i privatøkonomien, siger han til TV 2. Der skal dog flere mellemregninger til, før indkøbskurven bliver billigere at fylde, siger Las Olsen.

Man skal derfor passe på med at glæde sig for tidligt. Der foregår redningsarbejde mellem afkørsel ni mod Give og afkørsel 10 mod Brande S. - i nordgående retning. Højre spor er spærret. De næste tre dage byder på meget ustadigt vejr med perioder med kraftig regn.

Især Jylland står for skud, hvor der generelt ventes mellem 15 og 30 millimeter regn. Tre mænd kom mandag aften kørende på Glibstrupvej i Lyne ved Tarm med en palletank, som de havde fyldt til randen med flere hundrede liter stjålet diesel. Politiet opfordrer til, at man kontakter dem på 1-1-4, hvis man har fået stjålet diesel inden for de sidste 44 til 48 timer.

Enhedslistens politiske ordfører, Pelle Dragsted, kunne tirsdag formiddag meddele, at den nye regering og støttepartier "kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere" om "maksimalt ti år". Helt så skråsikker er SF-formand Pia Olsen Dyhr ikke under præsentationen af regeringsgrundlaget tirsdag eftermiddag. Her omtaler hun det som en "ambition", at "det kan gælde alle i fremtiden", efter at det er blevet indfaset for socialt udsatte. Kigger man på regeringsgrundlaget, omtales "vederlagsfri tandpleje" for hele befolkningen som en "langsigtet vision".

- Der nedsættes en ekspertkommission i indeværende år, der skal anvise en præcis model med den ambition, at det er fuldt indfaset i 2035 - under hensyn til kapaciteten i tandplejen samt de økonomiske konsekvenser for staten, lyder det i regeringsgrundlaget. Mette Frederiksen (S) har været statsminister siden 2019, og når den nye firkløverregering onsdag officielt ser dagens lys, indtager den socialdemokratiske formand igen posten som statsminister.

- Jeg har i hvert fald ikke nogen som helst planer om noget andet. - Jeg forstår godt, at man måske kan spørge en statsminister i afslutningen af en valgperiode, men det er måske lidt vildt at spørge på den dag, hvor vi præsenterer det politiske grundlag, om jeg har tænkt mig at lave noget andet, siger Mette Frederiksen på et pressemøde, hvor hun præsenterer regeringsgrundlaget for den nye firkløverregering.

Hun gentager, at "jeg er ikke på vej nogen som helst steder hen", og så siger Mette Frederiksen, at hun er "meget stolt af det her regeringsgrundlag". Klokken halv fire i morges blev Bente Bitsch Petersen og Henrik Petersen vækket, og de fik hurtigt søvnen gnedet ud af øjnene. Beskeden var nemlig, at deres ti kvier havde indtaget en have i Fårup - omkring fire en halv kilometer fra deres hjem på Vindumvej nord for Rødkærsbro





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