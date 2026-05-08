Diverse nyheder: Fra cykelstjerner til hantavirus og konfirmationsgaver

En samling af aktuelle nyheder, der spænder fra danske cykelstjerners symbolske handlinger til alvorlige hantavirusudbrud og høje konfirmationsgaver. Artiklen dækker også kunstprojekter for unge med handicap, datacentre, militærøvelser og sjældne fiskefund.

Den danske cykelstjerne har forud for 1. etape af Giro d’Italia farvet sin ene negel rød for sammen med Børns Vilkår at sætte fokus på danske børns ve og vel.

En symbolsk handling, der skal mindske omtale om børns udsatte situation og øge opmærksomheden på deres behov. Aksel Thorvald Petersen og Berit Søndergaard Madsen er godt trække af planerne om et datacenter tæt ved deres gård. Et datacenter huser computere, servere og netværksudstyr til opbevaring, behandling og distribution af enorme mængder digitale data. De er bekymrede for miljøpåvirkningen og den potentielle støjgener, der kan opstå fra anlægget. 20-årige Emil Asbæk Wolf og 30-årige Victoria Angelina Rasmussen har begge cerebral parese.

De har deltaget i et kunstprojekt for unge med handicap, hvor de følte de sig set for deres muligheder fremfor begrænsninger. De fik en oplevelse af fri bevægelse, som de ikke altid har på land, fortæller de i ’Go’ morgen Danmark’. Kunstudstillingen kan ses på Kunsthuset Annaborg i Hillerød. Det Hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius har været på en rejse, hvor flere passagerer undervejs er blevet smittet.

Denne smitte har nu bredt sig til flere lande på tværs af kontinenterne. Tre personer er døde med hantavirus, efter de blev smittet på krydstogtskibet MV Hondius. En dansker, der har været ombord på skibet, er i selvisolation i Danmark. Den 19. april var fynske Jakob Larsen ombord på færgen mod Fæerøerne.

Her begyndte han at føle sig dårlig, og det blev kun værre. Derfor blev han fløjet til Odense Universitetshospital, hvor de fandt ud af, at han var smittet med hantavirus - varianten, der hedder puumala. En mand er blevet idømt et års fængsel i Landsretten for vold og stalking af flere kvinder. To af mandens ekskærester står frem i 'Skyggesiden'.

For første gang siden krisen mellem USA og Grønland for alvor tog fart i starten af året deltager danske og amerikanske soldater i en større fælles militærøvelse i Sverige. Et afskedsbrev, som rigmanden Jeffrey Epstein angiveligt skrev i sin fængselscelle få uger inden sin død, er blevet frigivet af en føderal dommer i den amerikanske delstat New York, og det har fået opmærksomhed fra flere amerikanske medier.

Den danske landsholdskeeper Althea Reinhardt blev meget rørt, da nuværende og tidligere holdkammerater i Odense Håndbold hyldede hende for ti år i klubben. Lige nu fylder papkasser, borde og stole på gangene på Christiansborg. 500 flytninger skal finde sted, og ifølge Mikael Schrage, der er chefkonsulent i Folketinget, er der tale om 'et stort puslespil'. BBC har delt en video optaget af en passager ombord på MV Hondius.

Videoen fra 12. april viser krydstogtskibets kaptajn fortælle passagererne, at en mand er afgået ved døden på skibet 'af naturlige årsager', og at den afdøde mand 'ikke smittede'. Først natten før hun skulle fremføre den, blev Lis Sørensen færdig med sin version af Nikolaj Vonsilds 'Seized the light'. Hun var glad for at mærke, at hun ikke ville nøjes med noget, hun ikke syntes var godt nok. USA's udenrigsminister Marco Rubio skal mødes med Pave Leo i Rom.

Men hvorfor rejser han dertil netop nu? Korrespondenterne Celina Liv Danielsen og Eva Ravnbøl taler om, hvad lokale amerikanere og italienerne mener om mødet. Årets konfirmander får i gennemsnit gaver for 32.360 kroner. Det viser en ny undersøgelse, som YouGov har lavet for Nordea.

En hollandsk familie fandt i sidste uge en cirka to meter lang fisk på stranden ved Løkken. Det viste sig at være den sjældne 'sildekonge', der amputere sit eget hoved af, forklarer Kristina Ydesen, der er chefbiolog hos Nordsøen Oceanarium til TV 2 Nord.





