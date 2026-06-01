Diverse nyheder: Boligudlejning, motorvejsændringer, uheld, politiindsatser og Danish Crown-omstrukturering

Artiklen dækker et bredt spektrum af nyheder: En kvinde i Kjellerup ønsker udvidet boligudlejning, ændringer i planerne for Midtjysk Motorvej, et trafikulykke i Holstebro, anholdelser for narko og våben, indbrudsserie i Herning, overfald på psykiatrisk afdeling, politibrud på Thisted, Jonas Vingegaards Giro-d'Italia-sejr og Danish Crowns store omstillingsplan med arbejdspladsnedslag.

Spørgsmålet er nemlig, om det skaber øget omsætning og turisme, eller om det udkonkurrerer de lokale hoteller, campingpladser og kroer? Lene Schou fra Kjellerup mener det første.

Derfor har hun spurgt Silkeborg Kommune, om de vil give dispensation, så hun kan leje sin bolig ud i 100 dage, frem for de nuværende 70 dage - en potentiel stigning på over 40 procent. Samtidig er der en større plan om ændringer til den plannede motorvej. Det indebærer, at motorvejen afsluttes i et signalreguleret kryds ved rute 13 i stedet for den tilslutning, der tidligere var lagt op til.

Ændringen sker blandt andet for at reducere mængden af anlægsteknisk arbejde ved et forskellige højspændingsledninger og master i området. I 2025 vedtog Folketinget at anlægge den nye motorvej mellem Klode Mølle og Løvel med den vestlige linjeføring. Det betyder at ny Midtjysk Motorvej føres vest om Viborg by. Strækningen Klode Mølle - Viborg - Løvel er en del af en ny motorvej på omkring 180 km langs den jyske højderyg mellem Give, Viborg og Hobro/Sønderup.

Desuden er der flere lokale nyheder. Mandag eftermiddag er der sket et uheld ved "Bilka-krydset" omkring Ringvejen og Hjermvej i Holstebro, hvor to køretøjer er kørt sammen. - Uheldet er sket i forbindelse med, at køretøjerne skulle svinge, siger Simon Stage, som er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi. Der er også historier om personer, der opfører sig upassende.

I Thisted blev en 25-årig kvinde anholdt efter at have råbt "fucking pansersvin" til betjente. Hun var tidligere på natten blevet pågrebet efter at have smadret en glasflaske i en rundkørsel tæt ved diskoteker og værtshuse. Hun blev sigtet efter ordensbekendtgørelsen og for fornærmende tiltale mod politiet. Endvidere er der flere politiindsatser og kriminalitetsrapporter.

I Herning har lokalpolitiet modtaget en række anmeldelser om indbrud i løbet af weekenden. - Hovedmotivet har været smykker og kontanter, og så er der en enkelt taske, der er blevet stjålet, siger David Dyrmose, som er politikommissær hos lokalpolitiet i Herning. Det er svært at sige, om det er de samme gerningsmænd, men når det er sket i de samme områder, så kunne det tænkes, at det muligvis er de samme, der står bag, fortæller politikommissæren.

I en anden sag blev en 20-årig mand fra Aarhus anholdt for besiddelse af stoffer med videresalg i tanke. - Han var i besiddelse af 310 gram hash og 44 gram skunk, som var opdelt i salgsposer. Han havde også en kniv og et knojern på sig, siger David Dyrmose, som er politikommissør ved lokalpolitiet i Herning. Udover stofferne og våbnene havde den 20-årige mand også 5500 kroner i kontanter.

- Han var anholdt i tre til fire timer og blev sigtet for at være i besiddelse af narko med henblik på videresalg. Han blev også sigtet for overtrædelse af våbenloven, siger David Dyrmose. Desuden er der sket et overfald på Aalborg Universitetshospitals retspsykiatriske afdeling søndag eftermiddag. To i Herning, et i Lind, fire i Kibæk, tre i Ejstrupholm og to i Ikast.

Så mange anmeldelser om indbrud har lokalpolitiet i Herning modtaget i løbet af weekenden. - De fleste steder er der sikret spor fra, og så ser vi, om det kan give noget, lyder det fra David Dyrmose. I forbindelse med en anden hændelse blev to betjente kaldt i weekenden. - Det er der egentlig ikke noget unormalt i, siger Casper Søe Christiansen, der er politiassistent ved lokalpolitiet i Thisted.

På det kulturelle front har Leukæmiramte Liam fejret sit store idols triumf og har iført et særligt outfit. Han har også fået en personlig hilsen fra cykelrytteren Jonas Vingegaard, som løftede 'The Trofeo Senza Fine' over hovedet og kunne lade sig hylde som vinder af Giro d'Italia søndag. Endelig er der en stor beslutning fra Danish Crown.

Danish Crown vil skifte til en ny organisationsstruktur, der over de næste to til tre år kommer til at reducere antallet af medarbejdere med 800. Et centralt element i den nye model er at skabe en mere enkel organisation med færre ledelseslag. Slagterikoncernen regner med, at det kan føre til effektiviseringer for 500 millioner kroner de kommende år.

Derudover har en mor med tre børn fået et chok, da hun søndag aften opdagede en mand uden bukser i udkanten af den legeplads, som hendes børn legede på





