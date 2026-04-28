Diverse Nyheder: Affaldsdumping, DM i Skills, Kamp mod Kræft og Mere

En samling af aktuelle nyheder fra Midt- og Vestjylland og resten af landet, der dækker emner som miljøkriminalitet, sport, sundhed, dyrevelfærd, politiets efterforskning, karriere og fødevaresikkerhed.

En privat skov er endnu en gang blevet offer for ulovlig affaldsdumping. Denne gang er det ikke blot tale om mindre genstande, men om rester af en komplet campingvogn, hvilket har efterladt skovens ejer frustreret og med en omfattende oprydningsopgave.

Episoden er blot den seneste i en række hændelser, der understreger et stigende problem med ulovlig affaldsdumping i området. Siden april sidste år har TV MIDTVEST registreret seks episoder med knivstik i Herning, hvilket rejser bekymring for den lokale sikkerhed og nødvendigheden af øget politiindsats. I positive nyheder har Lasse Aasberg, en 21-årig tækker, triumferet ved DM i skills i Hjørring, hvor han vandt inden for sit fag.

Denne sejr er ikke blot en personlig præstation, men også en anerkendelse af håndværksmæssig dygtighed og en værdifuld tilføjelse til hans CV. Samtidig kæmper familien Andersen fra Silkeborg med en hjerteskærende situation. Deres 21-årige datter, Jasmin Victoria Andersen, er under behandling for knoglekræft på Charite Universitetshospital i Berlin. Familien står over for både de følelsesmæssige og økonomiske udfordringer, der følger med en alvorlig sygdom, og Jasmin skal nu gennemgå endnu en operation på grund af en infektion.

På EU-plan er der vedtaget en ny forordning, der vil påvirke landets omkring 730.000 katteejere, idet der fremover vil gælde skærpede krav til dyrevelfærden for både hunde og katte. Politiets eftersøgning efter en mand, der var involveret i en skudepisode torsdag i sidste uge, fortsætter. Selvom manden endnu ikke er fundet, har politiet indkredset hans mulige færden til et område øst for Sunds, specifikt mellem Ilskovvej, Gl. Sundsvej, Thorupvej/Sundsvej og Tulstrup.

Politiet opfordrer borgere med vildtkameraer i området til at komme frem med optagelser, der kan hjælpe med efterforskningen, og har modtaget oplysninger, der tyder på, at manden muligvis opholder sig i Ikast eller Tulstrup. I andre nyheder er Lasse Læbel Graagaard fra Holstebro blevet udnævnt til FIFA-dommer, en milepæl i hans karriere, der kræver fortsat hårdt arbejde og dedikation for at nå toppen.

Fødevarestyrelsen har udsendt en tilbagekaldelse af Sky Flakes kiks på grund af et for højt indhold af mineralske olier, og forbrugerne opfordres til at kassere eller returnere produktet. Elpriserne i april har været usædvanligt lave på grund af det solrige vejr og øget produktion fra solceller. Endelig er en 38-årig mand fra Belarus blevet dømt for grov vold med døden til følge i en sag, der fandt sted på Asylcenter Holstebro





