Denne artikel dækker en bred vifte af nyheder, herunder skoletrætte elever, Litauens præsidents bekymringer, et telefonnedbrud i Region Midtjylland, det britiske lokalvalg, Nintendo Switch 2's prisstigning, kinesisk spionage, danske folketingsmedlemmer, et vulkanudbrud i Indonesien, Østersøområdets sikkerhed, Ruslands angreb på Ukraine, vold mod kvinder i København, Jonas Vingegaards mulige sejr i cykelløb og kinesiske korruptionsdomme.

I Danmark er der mange historier om skoletrætte elever , der genfinder lysten til at lære. Men der burde have været dobbelt så mange. I Litauen er præsidenten bekymret for, hvad der vil ske, hvis 5.000 soldater forlader Europa.

Samtidig har Region Midtjylland oplevet et omfattende telefonnedbrud, hvor 1.254 telefoner blev ramt. Fredag morgen var to tredjedele af telefonerne tilbage i drift. Den britiske premierminister, Keir Starmer, har udtalt, at de foreløbige resultater fra det britiske lokalvalg gør ondt og er meget hårde. Labour-partiet ser ud til at blive straffet af vælgerne i flere tidligere Labour-højborge, herunder dele af London.

Starmer har dog meddelt, at han ikke vil trække sig som partiformand. Nintendo har meddelt, at prisen på Nintendo Switch 2 vil stige på grund af ændrede produktionsomkostninger. Prisstigningerne rammer både i Japan, USA og Europa, men mest i Japan. For første gang i britisk historie er to mænd blevet fundet skyldige i at spionere for Kina.

Anklagen drejer sig om aktiviteter rettet mod pro-demokratiske dissidenter i Storbritannien. Kina har afvist anklagerne og opfordret Storbritannien til at rette sine fejl. I dansk politik står de nyvalgte folketingsmedlemmer klar til at træde ind i magtens korridorer. Søren Olesen fra Dansk Folkeparti og Trine Jepsen fra Venstre udtrykker begge utålmodighed, men prøver at udnytte tiden bedst muligt.

I Indonesien er tre personer døde, og flere savnes efter et vulkanudbrud på Mount Dukono. Aske skyder ti kilometer op i luften, og myndighederne leder efter 20 vandrere. Sir David Attenborough har i et århundrede vist os, hvor ekstraordinært livet på Jorden er, og hvor vigtigt det er at beskytte den. Østersøområdets sikkerhed er i fokus, når soldater og militærfartøjer træner forsvar af Bornholm og Østersøen.

Ruslands angreb på Ukraine fortsætter, selvom Rusland har annonceret en våbenhvile i forbindelse med Sovjetunionens sejr over Nazityskland. 38 kvinder fra København er blevet dræbt af en partner eller ekspartner i de sidste 25 år. Kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester Christopher Røhl (RV) understreger vigtigheden af mindeplader for at tydeliggøre problemet. Jonas Vingegaard kan blive den ottende rytter i historien, der vinder Tour de France, Vuelta a España og Giro d'Italia.

To tidligere forsvarsministre i Kina, Li Shangfu og Wei Fenghe, er dømt for korruption og idømt betinget dødsstraf





