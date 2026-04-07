Ditte Okman undskylder for Radio IIII's grin over for handicapaktivist

Ditte Okman tilslutter sig undskyldningerne for Radio IIII's reaktion på handicapaktivisten Rasmus Lund-Sørensens tale. Værterne grinede og fniste under lydklippet, og nu beklager Okman sin rolle i sagen. Radio IIII har tidligere undskyldt og fjernet grinene.

Ditte Okman undskylder nu også for sin rolle i sagen om Radio IIII's hånende latter over for handicapaktivisten Rasmus Lund-Sørensen s tale. Hændelsen, hvor værterne grinede og fniste under et lydklip af Rasmus Lund-Sørensen , har udløst en bølge af kritik og efterfølgende undskyldninger. Radio IIII fjernede grinene fra programmet og chefredaktør Marie Rask Glerup udsendte en uforbeholden undskyldning.

Nu tilslutter Ditte Okman sig rækken af undskyldninger og erkender sin rolle i den uheldige episode. ”Det er en absolut upassende reaktion, som jeg bliver enormt ked af og flov over,” forklarer Ditte Okman på Facebook. Hun tilføjer, at hun efter optagelsen selv tog sagen op internt på redaktionen. ”Da det går op for mig, hvad og hvem vi hører og efter optagelse, bringer jeg det op med redaktionen og problematiserer det,” uddyber hun. Okman fortæller videre, at Radio IIII valgte ikke at reagere på hendes kritik på det tidspunkt og valgte at publicere programmet uændret. Marie Rask Glerup forklarer til Journalisten, at hun ikke var til stede, da diskussionen om reaktionen på klippet fandt sted internt. Hun beklager dog kraftigt, at radiostationen ikke handlede på den interne kritik. ”Men som jeg forstår det, var der en snak om reaktionen på klippet, og den førte ikke til, at vi reagerede på det. Og det er dobbelt uacceptabelt. Selvfølgelig skulle vi have reageret,” forklarer Marie Rask Glerup. Hun understreger, at selvom gæster og værter har et ansvar for deres egne udtalelser, har Radio IIII det redaktionelle ansvar for, hvad der bliver publiceret. Chefredaktøren kalder det en kæmpe fejl, at reaktionen ikke blev fanget tidligere. Okman tilføjer, at Radio IIII ikke reagerede, da hun selv bragte kritikken op efter optagelsen. Marie Rask Glerup fortæller, at hun først gik ind i sagen, da hun så Rasmus Lund-Sørensens kritik på Facebook. Umiddelbart derefter blev grinene klippet ud af programmet. Glerup erkender, at alle involverede forstår Rasmus' reaktion og andres reaktioner på hændelsen. Hun kalder det 'vildt ærgerligt', at Radio IIII ikke reagerede med det samme, og at episoden har ført til alvorlige samtaler på redaktionen. Tidligere i dag undskyldte Mikkel Lind Sorgenfrey også over for P1 Morgen og erkendte, at man var 'ramt ved siden af'. Ditte Okman takker på Facebook Rasmus Lund-Sørensen for at have gjort opmærksom på problemet. Hun sender også en undskyldning til andre personer med handicap, som er blevet stødt af hændelsen. Undskyldningen er uforbeholden, og Ditte Okman beklager dybt den opståede situation. Sagen har skabt debat om ansvar og ytringsfrihed, samt om, hvordan medier behandler personer med handicap. Diskussionen er gået på, hvor grænsen går for humor og ironi, og hvorvidt der er et ansvar for at tage hensyn til sårbare grupper. Flere medier har valgt at dække sagen, og der har været mange reaktioner på sociale medier. Hændelsen har også ført til spørgsmål om, hvordan Radio IIII vil håndtere lignende situationer i fremtiden, og om der vil blive indført nye procedurer for at undgå gentagelser. Flere eksperter har kommenteret på sagen og fremhævet vigtigheden af at udvise respekt for alle mennesker, uanset deres baggrund eller eventuelle handicap. De har også pointeret, at medier har et særligt ansvar for at fremme en inkluderende og respektfuld kultur. Sagen har desuden sat fokus på den rolle, som sociale medier spiller i at skabe opmærksomhed om uretfærdigheder og uhensigtsmæssige handlinger. Undskyldningerne fra de involverede personer er blevet modtaget forskelligt. Nogle mener, at undskyldningerne er oprigtige og et skridt i den rigtige retning, mens andre er mere skeptiske og mener, at der er behov for mere handling og forbedringer i praksis. Uanset modtagelsen er det tydeligt, at sagen har haft en betydelig indvirkning på Radio IIII og den offentlige debat





