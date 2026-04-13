Ditte Hansen om sexprogram: Jeg blev forlegen i pikkostumet

Skuespiller Ditte Hansen fortæller åbent om sit nye DR-program, der udforsker tabuer omkring sex, og indrømmer, at selv hun oplevede forlegenhed under optagelserne. Interviewet dykker ned i programmets formål, Hansens oplevelser og hendes håb for at fremme en mere åben dialog om seksualitet.

Den 55-årige skuespiller Ditte Hansen , kendt for sin humor og brede skuldre, har kastet sig ud i et nyt DR-program, der udforsker danskernes forhold til sex og tabuerne omkring det. Programmet har modtaget en positiv modtagelse, men selv for den erfarne skuespillerinde var der et tidspunkt under optagelserne, hvor hun følte sig forlegen. I et interview med B.T. fortæller Hansen åbenhjertigt om sine oplevelser og tanker omkring programmet, der har til formål at åbne op for mere åbenhed og ærlighed omkring seksualitet.

Hansen indrømmer, at selvom hun er vant til at tackle udfordrende emner, så er der stadig en naturlig barriere, når det kommer til emner som sex. Hun forklarer, at programmet er vigtigt, da sex ofte er et tabubelagt emne i den danske kultur, hvilket kan føre til misforståelser og manglende kommunikation mellem partnere. Programmet indeholder sketches og samtaler, hvor Hansen blandt andet får hjælp af Rasmus Bjerg.

Et af de mest mindeværdige øjeblikke for Ditte Hansen var, da hun iførte sig et stort peniskostume og bevægede sig rundt i offentligheden, herunder i metroen. Denne oplevelse var så intens, at hun til sidst længtes efter at være fri. Hansen pointerer, at den oplevelse illustrerer den dybe forankring af tabuet omkring sex i vores kultur. Hun håber, at programmet kan være med til at ændre dette og fremme en mere åben dialog. Hansen deler også sit håb om, at programmet kan formidle et budskab om, at der er seksuelle legekammerater til alle, hvilket hun finder et positivt og opmuntrende budskab.

Ud over sit arbejde med sexprogrammet er Ditte Hansen aktuel med flere andre projekter. Hun er i øjeblikket i gang med at skrive nyt materiale sammen med sin partner Louise Mieritz, og hun vil snart være aktuel i anden sæson af Millang-serien 'De bedste år' på TV 2. Dette viser Hansens fortsatte engagement i den danske underholdningsindustri.

Hansens engagement i sexprogrammet understreger DR's tillid til hende som vært og hendes evne til at tackle komplekse og følsomme emner med både humor og alvor. DR var sikre på, at hun var den helt rigtige til at stå i spidsen for programmet, hvilket understreger hendes popularitet og evne til at engagere publikum. Udover at fokusere på programmet og dets emne, giver interviewet også et indblik i Ditte Hansens personlige liv. Hun er gift med skuespilleren Benjamin Boe Rasmussen, og de to blev set sammen ved premieren på filmen 'De forbandede år – fredens pris' for nylig. Dette viser en side af hende, der er ud over hendes professionelle arbejde, og hun nyder stadig livet sammen med sin mand.

Alt i alt giver interviewet et helheds billede af Ditte Hansen, både som en modig og engageret kunstner, der ikke er bange for at tage fat på svære emner og som en person, der er forankret i sit personlige liv og sine værdier.





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

