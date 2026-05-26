Direktøren for Danmarks Fængsler får kritik for privat chaufførordning

Indenfor Danmarks Fængsler er direktøren Ina Eliasen kritiseret for at have to private chauffører, hvilket giver et årligt udgift på over 720.000 kroner til skatteydernes penge. Eksperter og politikere påpeger, at ordningen strider over for offentlige regler og behovet for offentligt ansvar i den nationale retshåndhævelse.

Der er stil over det, når Ina Eliasen , direktøren for Danmarks Fængsler , skal fragtes til og fra møder, arrangementer og også mellem privaten og arbejdspladsen.

Det foregår nemlig fra bagsædet af en bil, mens to deltidsansatte chauffører skiftevis kører bilen. Årligt løber lønnen til de to chauffører op i godt 720.000 kroner, som Danmarks Fængsler - altså de danske skatteydere - skal betale, udover styrelseschefens egen løn. Og det får nu hård kritik fra flere fløje. Udover eksperter, som B.T. har talt med, er der også kritik fra Anders Vistisen, rets- og finansordfører for Dansk Folkeparti.

Der er ikke nogen chefer på det niveau i det offentlige, der kan have privatchauffør. Den er sådan set ikke meget længere, men der er jo ikke nogen mennesker på det niveau i embedslaget i Danmark, der har behov for en bil med privatchauffør. Ina Eliasen, der er direktør for Danmarks Fængsler, får hård kritik fra eksperter og DF for sin chaufførordning.

(Foto: © Oscar Scott Carl, Ritzau Scanpix) Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, er også kritisk over for chaufførordningen. Ifølge Per Nikolaj Bukh er Ina Eliasens brug af chaufførerne til og fra job i strid med dansk lov.

Hvis man fik betalt transport på arbejdet, så ville det jo være en form for personalegode, altså en del af lønnen, og det er ikke i overensstemmelse med de statslige regler, siger han og uddyber, at det kun er meromkostninger forbundet med rejsen fra ens arbejde, man kan få dækket som ansat i staten. DR har ligesom B.T. forsøgt at få et interview med Danmarks Fængsler.

Det har myndigheden ikke ønsket og henviser i stedet til det svar, den også har sendt til B.T. Her skriver Danmarks Fængsler blandt andet, at brugen af chauffør er besluttet på baggrund af principperne i Økonomi- og Indenrigsministeriets udtalelse om chaufførordningen. I den står der: "At en chaufførordning af denne art skal bero på en konkret vurdering under hensyn til varetagelsen af hvervet - og at ordningen kun må avendes som tjenestekørsel - herunder til og fra arbejde.

" Men det holder slet ikke, at myndigheden henviser til den skrivelse. For den baserer sig på en chaufførordning for regionsrådsformænd eller borgmestre, ikke staten, siger Per Nikolaj Bukh. Danmarks Fængsler begrunder videre, at chaufførordningen er et "arbejdsrelateret behov". Og at der har været ekstra meget tryk på grund af "organisationens kritiske situation".

Derudover skriver myndigheden, at direktøren for Danmarks Fængsler ofte behandler sager af fortrolig karakter, og derfor vil det ikke være muligt at udføre under offentlig transport. Jeg ser heller ikke politifolk blive kørt rundt med privatchauffør, selvom de bliver politikommissærer. Jeg ser det heller ikke inden for Forsvaret.

Så selvfølgelig kan direktøren for Danmarks Fængsler tilrettelægge sin arbejdsindsats sådan, at hun kan komme fra sin private adresse og på arbejde, uden at det går ud over kvaliteten i arbejdet, siger han. Det gælder jo rigtig mange medarbejdere i den offentlige sektor. Man kan ikke generelt have en tjenestebil til rådighed. Det strider jo i en eller anden forstand også mod sund fornuft, synes jeg.

Så kunne alle styrelsesdirektører og chefer i den offentlige sektor bruge det samme argument, siger han. Lyt til hele interviewet med Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, i P1 Morgen her





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Danmarks Fængsler Ina Eliasen Private Chauffører Offentlige Udgifter Kritik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Politisk uddrykning i USA, krig/watch i Ukraine, ny kongebesættelseUSA skal switched til en ny strategi omkring Iran, ubestemt omkring noget i Ukraine, og Danmarks nye kongebesættelse er i gang

Read more »

Faldskærmsulykke i Odense - Sekretariatsleder fortæller om det tragiske tilfældeSekretariatslederen i Dansk Faldskærms Union fortæller om det tragiske tilfælde, hvor en rutineret springer var involveret i en faldskærmsulykke i Odense. Han påpeger, at det er et sammenfald af to dødsulykker indenfor kort tid og at samtlige medlemmer af Dansk Faldskærms Union er berørt af hændelserne.

Read more »

Jonas VingegaardDanmarks cyklotrup er varm efter cykelslagernes succes i Giro d'Italia

Read more »

Løb vender tilbage efter historisk opbakningRoyal Run vender tilbage igen til næste år, skriver Danmarks Idrætsforbund og DGI i en pressemeddelelse. Det sker efter, der mandag var historisk opbakning til løbet i fem byer - blandt andet i Ringkøbing. I alt deltog 112.450 mennesker i løbet, som nu vender tilbage 2. pinsedag 17. maj 2027. Få alle detaljer fr...

Read more »