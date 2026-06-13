Direktør ryster på hovedet: Landbruget betyder ikke så meget for den danske økonomi

En lektor i samfundsøkonomi har udtalt, at landbruget og antallet af beskæftigede ikke betyder så meget for den danske økonomi. Det har skabt debat og bekymring blandt direktører og økonomer.

En direktør ryster på hovedet, efter at en lektor i samfundsøkonomi har udtalt til TV MIDTVEST, at landbruget og antallet af beskæftigede ikke betyder så meget for den danske økonomi.

Det hele startede under en presenning hos hans forældre, men nu har hobbyen vokset sig så stor, at 19-årige Mads Emil Obel har købt en gård for at få plads til alle sine traktorer. Kriminaliteten har præget Alexander Gawad stort set hele hans liv. Som 19-årig kom han i fængsel for at smugle amfetamin og ectasy piller ind i landet, og har siddet i fængsel siden. Men nu nærmer tiden sig, hvor han skal ud i samfundet igen.

Og den 28-årige drømmer om, at starte tiden som ex-kriminel med et højskoleophold. Den belgiske stjerne mangler fortsat at finde topformen, og det skaber bekymring frem mod Tour de France, hvor Visma får brug for et stærkt kollektiv. Foreningen 'Lastbiler for Børn' besøgte i dag Regionshospitalet Gødstrup, og hilste på både indlagte og lokale børn. Det var en dramatisk kamp helt til sidste sekund mellem Füchse Berlin og Magdeburg.

Men da kampen blev fløjtet af var det med en sejr til Füchse Berlin på 40-35. Og kampens topscorer var Mathias Gidsel fra Skjern med ni mål. Det betyder også, at Gidsel og resten af holdet er i finalen til Champions League. Dermed er Gidsel endnu et skridt tættere på den sidste medalje, som han mangler i sin samling.

Omkring 250 fiskere er lige nu frustrerede over, at de stadig ikke har modtaget deres licens til at fange ål. En af dem er Jan Ebsen, som gennem 60 år har fisket ål i Ringkøbing Fjord. Kunderne stod i kø, da 11-årige Magnus Lange Andersen i 2024 begyndte at sælge hjemmebyggede fuglehuse for at tjene penge til et læsekursus. Siden da har den nu 13-årige skoleelev solgt flere hundrede fuglehuse.

Han har for længst tjent til sit læsekursus, men nu jagter han lommepenge til ny tilværelse, der venter ham. Det var en noget usædvanlig gæst, der bankede på hos familien Højris i Hvidbjerg forleden morgen. Og de er ikke de eneste, der har oplevet rådyr helt tæt på. Vesthimmerlands Kommune indstillede sidste år Otto til anbringelse udenfor hjemmet. Nu står forældre frem med kritik af forløbet





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