Dirch Passers Tidløse Geni: Thomas Warberg Hylder den Danske Komik-legende

Komikeren Thomas Warberg reflekterer over Dirch Passers enorme indflydelse på dansk humor og gennemgår de vigtigste filmroller, der definerede legenden.

Dirch Passer står som en af de absolut mest centrale og uudslettelige skikkelser i den danske underholdningshistorie. Hans evne til at transformere en scene og vinde publikums hjerter gennem en kombination af fysisk komik, unik timing og en uovertruffen mimik har sat dybe spor, som stadig kan mærkes i dag.

I anledning af, at han kunne have fejret sin 100-års fødselsdag, kaster komikeren og skuespilleren Thomas Warberg et reflekterende blik på, hvordan Passer har formet ikke blot den danske humor, men også hans egen kunstneriske tilgang til komik. For Warberg var Dirch Passer ikke blot en skærmfigur, men en slags mentor i det skjulte.

Opvæksten var præget af, at forældrene satte Dirch Passer-film på, når der skulle grines, hvilket tidligt lærte den unge Warberg, hvordan man skaber humor gennem interaktion og timing. Denne arv lever videre i Warbergs eget arbejde, både i stand-up og i revyen, hvor han aktivt benytter sig af den karikerede og overdrevne mimik, som Passer mestrede til perfektion.

Warberg fortæller endda, at han i privaten bruger Dirch-parodier til at underholde sine egne børn, hvilket vidner om, at Passers komiske sprog er tidløst og på tværs af generationer. Når man analyserer Dirch Passers stil, bliver det tydeligt, at han var langt forud for sin tid. Thomas Warberg påpeger med fascination, hvordan Passers tempo og levering i mange tilfælde minder om moderne stand-up.

Selvom stand-up som genre ikke eksisterede på samme måde i Passers storhedstid, leverede han ofte vittigheder i jeg-person med en hastighed og en energi, som i dag ville føles fuldstændig naturlig på en moderne comedy-scene. Det er denne modernitet, der gør, at man stadig kan se hans gamle optrædener uden at føle, at det er forældet. Et eksempel på denne modighed og forudseende tilgang ses i klassikeren 'Charles tante' fra 1959.

Her spiller Dirch rollen som den jurastuderende Ditlev, der må klæde sig ud som en excentrisk tante. Warberg reflekterer over, hvordan rollen i dag kan ses som en forløber for drag-kulturen, og bemærker ironisk, at mens Dirch kunne underholde hele nationen og børn i alle aldre med sin drag-præstation, er det område i dag blevet mere konservativt og politiseret.

Det understreger, hvor fri og uforstilt Dirch Passers komik var, og hvordan han turde eksperimentere med identitet og udtryk for at skabe grin. For at forstå hele bredden af Dirch Passers talent, peger Thomas Warberg på vigtigheden af birollerne. Selvom Passer ofte dominerede de film, han medvirkede i, findes der perler, hvor han bevidst toner sig ned. I 'Soldaterkammeraterne rykker ud' ser vi en lille birolle som en soldat, der er besat af tændstikker.

Dette er ifølge Warberg en af de mest interessante præstationer, fordi Dirch her undgår fælden ved blot at spille 'Dirch Passer' og i stedet skaber en karakter med dybde og specifikke særheder. Det samme gør sig gældende i 'Baronessen fra benzintanken', hvor samspillet med Ove Sprogøe og Ghita Nørby skaber en magisk dynamik. Her fungerer Dirch perfekt som den støttende, men farverige ven, hvilket beviser, at han kunne tilpasse sin energi til ensemblet.

Endelig nævnes 'Pigen og millionæren' fra 1965 som et højdepunkt, hvor Dirch spiller en rigmand, der ændrer personlighed efter et slag i hovedet. Denne rolle krævede en mere nuanceret og dæmpet spillestil, hvilket viser Passers egentlige skuespiltekniske overskud. Ved at kombinere det vilde og det underspillede skabte Dirch Passer et livsværk, der fortsat inspirerer nye generationer af komikere til at turde være både store, små og fuldstændig uforudsigelige på scenen





