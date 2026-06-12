Digitalt produktpas skaber fælles standarder for produktdata i Europa

Det digitale produktpas er en ny europæisk løsning, der skal sikre gennemsigtige og tilgængelige produktdata på tværs af værdikæden. Med seks nye standarder understøttes både EU‑lovgivning og innovation, og danske virksomheder har haft stor indflydelse på udviklingen.

Må du krydse en fuldt optrukket linje for at give plads til en ambulance? Svaret kommer bag på mange. Når et produkt lander på det europæiske marked, skal både forbrugere, virksomheder og myndigheder kunne få indsigt i dets oprindelse, indhold og levetid.

Men i dag er informationerne ofte spredt på tværs af systemer, dokumenter og aktører, og i nogle tilfælde er de slet ikke tilgængelige. Det digitale produktpas skal gøre det muligt at stole på information om produkter i Europa.

I dag er produktdata ofte spredt, uensartede eller utilgængelige, siger Merete Skov Pedersen, der er Director & Co‑founder i MiCollect samt forperson for Dansk Standards udvalg, som arbejder med det digitale produktpas, og fortsætter: Med fælles standarder skaber vi ét pålideligt fundament, hvor oplysninger om produkter kan deles, forstås og bruges på tværs af hele værdikæden. For at det digitale produktpas kan skabe fundamentet for en fælles europæisk infrastruktur for produktdata, som både understøtter EU‑lovgivningen og åbner for nye forretningsmuligheder, er der udviklet seks nye standarder.

Danske virksomheder, myndigheder og interesseorganisationer har spillet en aktiv rolle i udviklingen af de første standarder for det digitale produktpas. Vores danske udvalg har været stærkt engageret i arbejdet med at udvikle standarderne - og netop det engagement har været afgørende for, at vi får løsninger, der kan fungere i praksis og understøtte danske virksomheders arbejde med det digitale produktpas, fortæller Bjørn Nørrekjær Hvidtfeldt, der er fagleder for digitalisering i Dansk Standard.

Fortrolige oplysninger kan for eksempel være forbeholdt virksomheder, myndigheder og told, mens andre aktører får adgang til netop de data, der er nødvendige for deres rolle. En reparatør kan fx få indsigt i materialer og sammensætning for at kunne udføre en korrekt reparation - og samtidig opdatere produktpasset, hvis en komponent udskiftes





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