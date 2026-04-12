Digital hjælp til ældre, drabssigtelse, fodboldkvalifikation, vejarbejde og våbenhvilebrud

Nyhederne rummer en bred vifte af emner: hjælp til ældre med digital teknologi, varetægtsfængsling i drabssag, fodboldkampe om VM-kvalifikation, vejarbejde på motorvejen og brud på våbenhvilen i Ukraine.

En skærmopkald fra hjemmeplejen og en app til at bestille aftensmad er blevet hverdag for mange ældre. Men ikke alle er lige fortrolige med den digitale teknologi, der følger med. For at hjælpe dem, har Ældre Sagen og Viborg Kommune indgået et samarbejde og etableret et korps af frivillige. Disse frivillige skal træde til og yde hjælp, når teknikken driller, fortæller Tanja Murphy, leder af hjemmeplejen i Viborg. Jane Moryl Nielsen fra Ældre Sagen i Viborg er klar til at supplere denne indsats.

Hun understreger vigtigheden af at være realistisk omkring de udfordringer, plejesektoren står overfor. Derfor ønsker Ældre Sagen at bidrage til at øge de ældres tryghed ved brugen af teknologi.\En 19-årig mand er blevet varetægtsfængslet til den 8. maj, sigtet for at have slået en 41-årig kvinde ihjel. Manden blev anholdt lørdag og nægter sig skyldig i sigtelsen om drab. Dommeren har dog vurderet, at der er begrundet mistanke om, at han har begået knivdrab. Udover denne tragiske sag, venter der også spændende tider for dansk fodbold. Cecilie Fløe og de danske fodboldkvinder skal møde Sverige og Italien i to vigtige kvalifikationskampe. Disse kampe er afgørende for at kvalificere sig til VM 2027 i Brasilien. Samtidig med disse begivenheder, er der også fokus på infrastruktur. På motorvejen ved Horsens pågår der et større vejarbejde.\Arbejdet omfatter udlægning af slidlag på selve motorvejen. Det kommer til at foregå skiftevis i de to sider af vejen, hvilket vil medføre trafikale udfordringer. Trafikken vil blive ledt over i den ene side af motorvejen med to smalle spor i hver retning, og hastigheden vil være nedsat til 80 kilometer i timen. Bilister omkring Horsens N kan derfor forvente smalle spor og perioder med spærringer af til- og frakørsler samt på broen på Østbirkvej over motorvejen. Dette vejarbejde forventes at løbe fra 13. april til 3. juli. Udover disse lokale nyheder, er der også internationale spændinger. Rusland og Ukraine beskylder hinanden for at have brudt den påskevåbenhvile. Den russiske præsident, Vladimir Putin, havde ellers erklæret våbenhvilen gældende fra lørdag klokken 16 til og med søndag. Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, havde sagt, at Ukraine ville overholde våbenhvilen. Ukraines hær har registreret 2.299 brud på våbenhvilen, mens Rusland har registreret 1.971 brud. I mellemtiden er der også en række andre tragiske begivenheder





Nyt fra Christiansborg, Sportsverdenen og Lokalområdet: Politik, sportsbegivenheder og tilbagekaldelser af fødevarer præger nyhedsbilledetNyhederne er præget af politiske begivenheder, sportsbegivenheder og tilbagekaldelser af fødevarer. Folketinget er samlet igen, mens Lucas Lunds boldtab i Viborg FF skaber overskrifter. Der er fokus på politiske udmeldinger, der kan forme fremtiden. Samtidig er der tilbagekaldelser af jordbær, der er fundet med et for højt indhold af pesticider. I sportsverdenen er der både glæde og frustration.

Rusland indfører midlertidig våbenhvile i UkraineRusland annoncerer en midlertidig våbenhvile i Ukraine fra den 11. til den 12. april i forbindelse med den ortodokse påske, men der er stor tvivl om, hvorvidt den vil blive overholdt. Ukraine har endnu ikke officielt reageret.

Bredt nyhedsoverblik: Ungdommelig stemme, comeback i tennis og afgørende valg i UngarnNyhederne dækker en bred vifte af emner, herunder en ung mand med cerebral parese, der udvikler en talemaskine, Benjamin Havs arbejde i 'X Factor', forventninger til det ungarske valg, et tennis comeback, politik, X Factor finalisters svar og Melania Trumps udtalelser.

Rusland skærper informationskrigen mod Baltikum og Norge. Men det er det pure opspind, lyder modsvaretRusland har i den seneste tid beskyldt både de baltiske lande og Norge for at hjælpe Ukraine i deres kamp mod russerne.

Farlig voldtægt af ældre dame var uopklaret i næsten et årti | Lyt som podcastLyt som podcast her på DR LYD. En brutal voldtægt af en 89-årig kvinde i 2015 var uopklaret i næsten et årti, da politiet fik et gennembrud i sagen.

Landmand kæmper mod gæs: Foråret er et mareridtLandmand Ole Gregersen fra Frøstrup oplever store problemer med gæs, der æder af hans afgrøder. Han forsøger forskellige metoder for at beskytte sine marker, men efterlyser mere effektiv regulering og hjælp fra myndighederne.

