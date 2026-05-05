To tilfælde af dieseltyveri er blevet rapporteret i Thisted i weekenden. Politiet mistænker organiseret kriminalitet og opfordrer borgerne til at være opmærksomme.

Bekymrende tendens med dieseltyverier hærger industriområder i Thisted . I løbet af weekenden er to separate episoder af dieseltyveri blevet rapporteret fra industriområder i Thisted , hvilket har vakt bekymring hos politiet og lokale virksomheder.

Tyverierne, der er sket over flere dage, omfatter betydelige mængder dieselolie samt værktøj, og politiet vurderer, at der potentielt er tale om organiseret kriminalitet med henblik på videresalg. Det første tilfælde fandt sted på Hjardemålvej, hvor gerningsmændene mellem lørdag aften klokken 21.30 og mandag morgen klokken 07.00 stjal et sted mellem 600 og 700 liter diesel fra forskellige maskiner. Udover dieselen blev der også stjålet diverse værktøj fra området, hvilket indikerer en bredere kriminel hensigt end blot at skaffe brændstof.

Det andet tyveri blev opdaget i industriområdet ved Bjørnevej i Thisted. Her forsvandt omkring 2.000 liter diesel fra en påfyldningstank i tidsrummet fra fredag midnat til mandag morgen klokken 07.00. Den store mængde stjålet diesel i dette tilfælde understreger yderligere mistanken om, at der er tale om en organiseret gruppe, der opererer i området. Politiet efterforsker begge sager og arbejder på at identificere de ansvarlige gerningsmænd.

De foreløbige undersøgelser tyder på, at tyverierne er planlagte og udføres med henblik på at sælge den stjålne diesel videre, sandsynligvis på det sorte marked. Dette skaber ikke kun økonomisk tab for de berørte virksomheder, men også en potentiel sikkerhedsrisiko, da ulovligt solgt brændstof ofte ikke overholder de nødvendige kvalitetsstandarder. Politiet advarer nu borgerne mod at købe diesel til usædvanligt lave priser, da dette ofte er et tegn på, at brændstoffet er stjålet.

Politikommissær Niels Kristensen fra lokalpolitiet i Thisted understreger, at køb af stjålne varer bidrager til at opretholde den kriminelle aktivitet og opfordrer derfor folk til at undlade at handle med mistænkelige tilbud. Han tilføjer, at man altid kan kontakte politiet anonymt, hvis man bliver tilbudt diesel til en pris, der virker for god til at være sand. - Det, man bliver tilbudt på det sorte marked, er ofte stjålne varer.

Vi vil klart opfordre til, at man ikke køber det, men i stedet kontakter os, hvis man får sådan et tilbud. Man kan også gøre det anonymt, siger Niels Kristensen. Politiet har også rettet deres opmærksomhed mod sociale medier, især lukkede Facebook-grupper, hvor handel med diesel typisk foregår. De opfordrer alle med oplysninger om tyverierne eller mistænkelig aktivitet i disse grupper til at kontakte dem.

Denne strategi er baseret på erfaringer fra tidligere sager, hvor sociale medier har spillet en central rolle i distributionen af stjålne varer. Politiet håber, at ved at øge bevidstheden og opfordre til samarbejde kan de effektivt bekæmpe dieseltyverierne og forhindre yderligere tab for lokale virksomheder. Udover de direkte økonomiske konsekvenser for de berørte virksomheder, har dieseltyverierne også en negativ indvirkning på lokalsamfundet som helhed. Virksomhederne oplever ikke kun et økonomisk tab, men også en følelse af utryghed og mistillid.

Tyverierne kræver også ressourcer fra politiet, hvilket kan gå ud over andre vigtige opgaver. For at imødegå problemet er det afgørende, at politiet og lokalsamfundet arbejder sammen. Dette inkluderer at være opmærksomme på mistænkelig aktivitet, rapportere eventuelle observationer til politiet og undlade at købe stjålne varer. Virksomhederne kan også tage forebyggende foranstaltninger, såsom at installere overvågningskameraer, forbedre belysningen og sikre deres dieseltanke.

Politiet vil fortsætte med at patruljere i industriområderne og efterforske tyverierne. De opfordrer alle, der har oplysninger om sagerne, til at kontakte dem. Det er vigtigt at huske, at selv små oplysninger kan være afgørende for at opklare sagerne og bringe de ansvarlige gerningsmænd for retten. Denne sag understreger behovet for øget sikkerhed og samarbejde for at beskytte virksomheder og lokalsamfund mod kriminel aktivitet





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dieseltyveri Thisted Kriminalitet Politiet Organiseret Kriminalitet Brændstof Industriområde Facebook Sort Marked

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Politiet undersøger adresser i Nykøbing Mors efter knivstikkeriEn mand i 40'erne blev ramt af knivstik søndag eftermiddag, men er ikke i livsfare. Politiet har anholdt manden.

Read more »

Thybanen kører nu efter planenNye tal viser at GoCollective overholder aftalen om togdrift på strækningen Struer-Thisted. Selvom driften er blevet mere stabil, er der stadig skepsis blandt pendlere og politikere.

Read more »

Politiet advarer: Vær obs på dét her, når huset er til salgTyvene læser nemlig med, når 'til salg'-skiltet pryder husfacaden.

Read more »

Kvinde fundet død søndag: Nu kommer politiet med opdateringPolitiet fortæller nu om det fortsatte arbejde, efter fundet af den livløse kvinde.

Read more »

22-årige Jonas er ikke set i langt over et døgn: Politiet frigiver nye billederDen 22-årige er sidst set ved Aalborg Station.

Read more »

Kaos i Borgernes Parti: Ikke rart at se på, mener Ib PoulsenBorgernes Parti har oplevet kaotiske uger efter folketingsvalget. Partiets mand i Thisted kritiserer dem, som er gået. Tilliden til formand Lars Boje Mathiesen er intakt.

Read more »