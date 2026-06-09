Diabetes-armbånd til festival og Sundhedsstyrelsens opioidkampagne samt lokale udfordringer

På Haze Over Haarum-festivalen gives der et gratis diabetes-armbånd for at øge sikkerheden. Sundhedsstyrelsen starter en kampagne mod opioiderrette unge. Der er også lokale historier om tang, stor transport og Christian Eriksens tilstand efter et pacemakerstød.

Når Haze Over Haarum løber af stablen i Harboøre 11. -13. juni, vil festivalgæster med diabetes igen kunne hente et særligt gratis lyseblåt diabetes- armbånd . Armbånd et skal gøre det lettere for både samaritter og andre festivalgæster at reagere hurtigt, hvis en person får lavt blodsukker.

Lavt blodsukker kan være en alvorlig og i værste fald livstruende tilstand for mennesker med diabetes, der behandles med insulin, skriver Diabetesforeningen og fortsætter: Symptomerne kan let forveksles med beruselse, fordi personen kan virke forvirret, konfus, bleg eller påvirket. - Det kan være forskellen på liv eller død, at andre hurtigt opdager, at en person har diabetes og har brug for hjælp ved lavt blodsukker. Armbåndet gør sygdommen synlig og fortæller helt konkret, hvad man skal gøre i situationen.

Det skaber tryghed - både for mennesker med diabetes, samaritter og andre festivalgæster, siger Claus Richter, der er administrerende direktør i Diabetesforeningen. Derfor lancerer Sundhedsstyrelsen en ny kampagne målrettet 13-20-årige. Kampagnen beskriver nogle af de alvorlige konsekvenser, der er ved at tage opioider. Samtidig understreges det, at forældre kan spille en vigtig rolle for at forebygge unges brug af opioider.

- På sociale medier og i sociale sammenhænge kan unge blive eksponeret for indhold om stoffer og tilbud om køb, hvor det ikke altid er tydeligt, hvor risikofyldt det er. Hvis vi vil forebygge brug af opioider blandt unge, er det afgørende, at vi er til stede med saglig information på de platforme, hvor unge er, siger Jonas Egebart, direktør i Sundhedsstyrelsen.

Syntetiske opioider omfatter stoffer, der påvirker de samme receptorer som eksempelvis tramadol og fentanyl, som du kan se herunder. Vejene er grønne, og det betyder, at der ikke er kø eller andre udfordringer i skrivende stund her ved 6-tiden. I stedet for at isolere sig derhjemme valgte Knud Lund at begynde i en ny klub, der de seneste år er blevet særlig populær.

Mest kommer der i Jylland, hvor der mange steder kommer mellem 15 og 20 millimeter i løbet af aften og natten. I Nordjylland kan der lokalt komme mellem 20 og 25 millimeter, og kommer der 24 millimeter eller mere på seks timer overskrides kriteriet for kraftig regn. Store del af stranden i Ringkøbing er lige nu fyldt med tang fra Ringkøbing Fjord. - Det er et meget, meget trist syn.

Som indfødt ringkøbingenser - jeg har aldrig boet andre steder - må jeg sige, at det i år er værre, end det nogensinde har været, siger en af de lokale, Claus Møller Sørensen. Han og flere andre mener, at kommunen bør gøre en større indsats for at rydde op, og de er også selv indstillede på at gøre en indsats, hvis det skulle være. Nu ruller det 452 tons store centerrør afsted igen.

Denne gang går turen fra Ringkøbing til Hvide Sande. En tur på 22 kilometer. Chaufførerne regner med at trille afsted med fem til seks kilometer i timen, når det går godt. Elbilerne fylder mere og mere på vejene, og det mærker mekaniker Ole Bergh Hansen i Holstebro.

Efter 31 år i faget savner han de brummende motorer, men er nødt til at følge med udviklingen. Christian Eriksen er udskrevet fra hospitalet og hjemme hos sin familie, efter at han faldt om på banen i Odense søndag aften. Den danske fodboldstjerne skriver på Instagram, at han har det godt og bekræfter, at det var hans indopererede pacemaker, der gav stød og var årsgen til episoden.

- Som I sikkert kan forestille jer, har det gjort stort indtryk på mig og min familie, at jeg fik et stød fra pacemakeren, men jeg kan forsikre alle om, at dette er en anderledes situation end i 2021, skriver Eriksen. I 2021 faldt Eriksen om med hjertestop i EM-kampen mod Finland og måtte genoplives på banen i Parken. Lige nu er det lupiner, der sætter farve til grøftekanten, og du skal bare plukke løs.

Lupiner er nemlig på listen over arter, der ikke hører hjemme i den danske natur. En opgørelse har vist, at næsten alle de nyudnævnte ministre bor på Sjælland. Under debat gav flere udtryk for bekymring





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