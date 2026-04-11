DI opfordrer Venstre og Konservative til at søge indflydelse i regeringsforhandlinger

Dansk Industris direktør, Lars Sandahl Sørensen, opfordrer Venstre og Det Konservative Folkeparti til at deltage aktivt i forhandlingerne om en ny regering og understreger vigtigheden af kompromisser for at sikre en stabil fremtid for Danmark.

Dansk Industris administrerende direktør, Lars Sandahl Sørensen , sender en klar opfordring til Venstre og Det Konservative Folkeparti om at deltage konstruktivt i forhandlingerne om en ny regering. Appellen kommer i en pressemeddelelse fra DI, og den er direkte udløst af Lars Løkke Rasmussens krav om, at de to borgerlige partier inviteres med ved forhandlingsbordet.

Lars Sandahl Sørensen pointerer, at som erfarne partier bør Venstre og Det Konservative Folkeparti søge reel politisk indflydelse for at sikre Danmarks fremtid, og at de ikke bør udelukke nogen regeringskonstellationer på forhånd. Han fremhæver vigtigheden af ansvar og handlekraft i den nuværende politiske situation. \Lars Sandahl Sørensen udtrykker bekymring over, at historien vil huske de politikere, der valgte at stå på sidelinjen frem for at tage ansvar og forme kursen, især i vanskelige tider. Han opfordrer derfor de to partier til at overveje deres position grundigt og fokusere på at opnå indflydelse i stedet for at afvise enhver form for samarbejde. DI's direktør understreger, at der ikke er tale om at indgå i en regering for enhver pris. Han erkender samtidig, at det vil kræve kompromisser fra alle involverede parter, især omkring de store temaer, der prægede valgkampen. For DI er det afgørende, at der findes løsninger på de udfordringer, som Danmark står overfor, og det kan kun ske gennem dialog og kompromisvilje. Lars Sandahl Sørensen ser derfor positivt på muligheden for, at Venstre og Socialdemokratiet kan finde fælles fodslag, især når det gælder centrale emner som pension og skattepolitik.\Direktøren fremhæver specifikt pension og skattepolitik som områder, hvor der er behov for at finde fælles fodslag mellem Socialdemokratiet og Venstre. Han ser det som et tegn på modenhed og ansvarlighed, hvis partierne er villige til at indgå kompromiser og arbejde sammen for at finde løsninger, der kan gavne hele Danmark. DI’s position er klar: Virksomhederne har brug for politisk stabilitet og forudsigelighed, og det kræver en regering, der kan træffe beslutninger og gennemføre reformer. Lars Sandahl Sørensen opfordrer derfor alle parter til at møde hinanden i en ånd af kompromis og gensidig respekt. Han understreger, at det er nu, der skal handles, og at tiden er inde til at vise lederskab og ansvarlighed. DI håber på, at de politiske partier vil prioritere Danmarks interesser over partipolitiske hensyn og dermed bidrage til en stabil og fremadrettet udvikling af samfundet. DI er klar til at bidrage med deres ekspertise og erfaringer i de kommende forhandlinger





