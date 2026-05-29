DF‑medlemmer stemmer ja til solcelleprojekt i Thisted - kritik af partiets dobbelte standard

Danmarksdemokraterne har vækket debat efter at have støttet et 40‑hektar solcelleprojekt i Thisted, mens partiets egen politik forbyder jernmarker. Kritikken fokuserer på partiets inkraftsættelse af en konstitueringsaftale i Viborg, der både tillader projekter og påstår at holde fast i en rød linje.

Danmarksdemokraterne viste sig som en sammentrænet kraft på et kommunalbestyrelsesmøde i Thisted Kommune onsdag aften, da Lars Westergaard stemte ja til et omfattende solcelleprojekt på 40 hektar.

Beslutningen skabte straks debat, fordi partiets egen politik formelt forbyder medlemmer at støtte såkaldte jernmarker - store jordarealer, der anvendes til vedvarende energianlæg. Andreas Søndergaard, chefredaktør på Viborg Stifts Folkeblad, udtalte, at der tydeligt fremgår en dobbeltmoral, når partiets repræsentanter i én kommune stemmer for et projekt, mens de i en anden kommune gentagne gange gør det modsatte.

På den anden side af landet, i Viborg, stemte alle fire DF‑byrådsmedlemmer den 25. februar for et endnu større solcelleprojekt på 62 hektar ved Kvorning, hvilket understregede den tilsyneladende geografiske forskydning i partiets såkaldne "røde linje". Baggrund for den splittede holdning ligger i den såkaldte konstitueringsaftale, som DF indgik i Viborg sammen med alle andre partier. Aftalen forpligte byrådet til at afslutte planlægningen af nye vedvarende‑energi‑anlæg, med undtagelse af de projekter, der allerede har vedtaget lokalplaner - herunder Kvorning‑projektet.

Selvom planklagenævnet i december 2025 og marts 2026 ophævede kommunens planer på grund af utilstrækkelig planlægning, måtte byrådet revurdere projektet, og DF stemte igen for at give det ny chance. Partiet lovede, at dette skulle være den allerførste og sidste godkendelse af et nyt VE‑anlæg, men kritikerne peger på, at der allerede er blevet givet tilsvarende indrømmelser i andre kommuner.

Partiets politiske ordfører, Susie Jessen (Æ), forsøgte at forklare den tilsyneladende inkonsistens ved at understrege, at de vedtagne projekter allerede var en del af den overordnede konstitueringspakke, og at de derfor måtte accepteres for at sikre den samlede politiske balance. Hun påpegede, at mange af de såkaldte jernmark‑projekter allerede var fastlagt, og at DF's opgave var at fastholde dem for at undgå at skabe kaos i den lokale energipolitik.

I Thisted‑situationen lød alarmklokkerne højt, idet DF's egen stemme potentielt kunne have tilholdt projektet fra at blive realiseret. I byrådet var det kun Lone Langballe fra DF og Johannes Vesterby fra Venstre, der stemte imod solcelleprojektet, og de gjorde det også i de to andre energiprojekter, der blev behandlet samme aften.

Langballe kritiserede beslutningsprocessen som et "skud af gråspurve med kanoner" og udtrykte skuffelse over, at partiets interne konsensus tydeligvis ikke kan tolerere afvigende meninger, selvom de er indlejret i en formel aftale, der forpligter dem til at gennemføre allerede initierede projekter





