Dexchange: Eriksen i god behold efter fald, Gidsel topscorer og lokal uro på Realen

Nyhedsoversigt: Christian Eriksen forlader selve banen efter fald i testkamp, Mathias Gidsel slutter som suveræn topscorer i Bundesligaen, og der er uro på spillestedet Realen på Fanø. Derudover lokal varsel, trafikuheld, voldtægtssag og en sjælden skypumpe observeret.

Statistisk set tegner der sig et klart billede af, hvem der har mest sol og varme i løbet af en gennemsnitlig sommer. Christian Eriksen var selv i stand til at forlade banen, efter at han i anden halvleg faldt til græsset i Danmarks testkamp mod Ukraine.

Den danske profil havde modtaget behandling, men kunne selv gå hen til den ambulance, som havde kørt ind på stadion. Eriksen er efter omstændighederne i god behold, lød det fra stadionspeakeren. Den danske profil modtog hurtigt behandling, og spillerne dannede en klynge om ham. Efter et kort stykke tid rejste Eriksen sig selv ved egen hjælp.

Da det skete, brød Odense Stadion ud i stor, fælles jubel. Da Christian Eriksen selv gik hen til ambulancen, var han omringet af en klynge af danske og ukrainske spillere. Brian Riemer snakkede her kort i midten, hvorefter alle spillere gik en runde på stadion og klappede ud til publikum, inden de gik i omklædningsrummet.

En svømmehal har taget alternative metoder i brug for at promovere sig selv, og en video, der gør grin med noget særligt, er gået rent ind hos algoritmen. Mathias Gidsel scorede 18 mål for Füchse Berlin, der vandt 43-38 over Flensburg-Handewitt i sidste runde af Bundesligaen. Danskeren scorede 13 af målene i første halvleg. Gidsel slutter desuden sæsonen som suveræn topscorer i Bundesligaen med 319 mål (kun ét på straffe).

Nummer to på listen er Kai Häfner med 256 mål. Her kom 132 på straffe. Merete Christensen mistede både telefon og nøgler på en kanotur, og da en dykker kom hende til undsætning, fandt han flere savnede genstande. I morges udsendte DMI varsel om lokale skybrud og torden gældende for Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Skive, Struer, Thisted og Viborg.

I kulissen er der nu igen uro på det ellers populære og stjernespækkede spillested Realen på Fanø, der er drevet af frivillige. For Realens tidligere kasserer, Knud-Erik Larsen, har indberettet Realen tilFor i den tid har der både været afholdt et bryllup, og så har to private lejet sig ind i Realens lokaler i henholdsvis "Madsens Galleri" og et yoga-studie.

"Madsens Galleri" er det galleri, der udstiller værker af den afdøde kunstner og musiker Johnny Madsen, som oprindeligt er fra Thyborøn. I aften kan man på grund af testfodboldkampen mellem Danmark og Ukraine ikke se vores regionale udsendelse på TV 2 19.30 som normalt. Men I skal ikke snydes. Vores vært Mathilde Fomsgaard Brander er i fuld gang med at forberede de regionale nyheder.

Der er tale om en voldtægtssag, som involverer en 16-årig pige. Politiet fik anmeldelsen klokken 3.15 lørdag morgen. Rute 12 mellem Viborg og Herning har søndag eftermiddag været helt spærret på grund af et trafikuheld, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Uheldet er sket på hovedvejen ikke langt fra Hald Hovedgård, oplyser politiet.

En bil, som blev ført af en 87-årig kvinde fra Karup-området, kørte op bagi en anden bil, som ville svinge ind på Ravnsbjergvej. Umiddelbart vurderet er det ikke alvorligt, siger vagtchefen. En skypumpe er søndag blevet spottet i Sydthy, skriver TV 2 Vejret, som har modtaget et billede af skypumpen fra Christina Madsen. En skypumpe er en roterende hvirvel af luft og vanddamp, som kan opstå i ustabilt vejr under bygeskyer.

Her kan små hvirvler ved jordoverfladen blive fanget af opvinde og strakt i lodret retning, hvilket øger rotationshastigheden, skriver TV 2 Vejret. Fænomenet ses oftest på dage med relativt svag vind, som det også er tilfældet i det nordlige Danmark i dag





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