Detaljer om aflivning af ung hunulv i Vejers afsløres efter obduktion

En obduktion af en ung hunulv i Vejers afslører brutale detaljer om dens død og dens usædvanlige mangel på frygt for mennesker før aflivningen.

En ny og detaljeret rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet har kastet et skarpt lys over de omstændigheder, der førte til døden for en ung hunulv i Vejers .

Ulven, som blot var født i 2024, blev genstand for en omfattende obduktion, der har afsløret rystende detaljer om den måde, dyret blev aflivet på. Resultaterne viser entydigt, at ulven blev ramt af en pilespids direkte i hjernen, hvilket indikerer, at skuddet med buen og pilen ramte den præcist i panden. Men det stopper ikke her. Notatet beskriver yderligere, at dyret efterfølgende blev afblødt ved, at dens hals blev skåret over med en kniv.

Denne detalje har skabt stor forundring, da det ikke fremgår af rapporten, hvem der præcis udførte denne handling, eller hvorfor det var nødvendigt i denne specifikke situation. Den systematiske tilgang til aflivningen understreger en brutal virkelighed for det unge rovdyr, der knap nok havde nået at etablere sig i naturen. Udover de tekniske detaljer ved dødsårsagen har obduktionen og de indsamlede observationer ført til nogle opsigtsvækkende konklusioner om ulvens adfærd.

Eksperterne finder det særdeles bemærkelsesværdigt, at denne specifikke hunulv udviste en meget lav grad af frygt over for mennesker. Normalt er ulve sky og undgår menneskelig kontakt, men denne ulv søgte aktivt føde i områder, hvor den gentagne gange mødte personer uden at forsøge at flygte eller trække sig tilbage. Dette kulminerede i den skæbnesvangre hændelse, hvor en 73-årig mand blev tilkaldt for at aflive en kronkalv, der var blevet påkørt.

Da manden ankom til stedet, var ulven i gang med at forsøge at slæbe den sårede kalv ind i skovens beskyttende mørke. I denne situation valgte buejægeren at handle hurtigt, hvilket resulterede i, at både kalven og ulven blev aflivet på stedet. Begivenhederne i Vejers var ikke isolerede hændelser, men en del af et mønster, der var blevet observeret tidligere på dagen. En række øjenvidner i et nærliggende sommerhusområde havde nemlig set ulven i aktion.

En beboer beretter om en dramatisk oplevelse, hvor vedkommende var på vej ud for at lufte hunden, da en flok rådyr pludselig kom løbende i panik gennem haven. Tæt bag dem fulgte ulven i en intens jagt. Selvom ulven til sidst opgav forfølgelsen, blev den hængende på grunden og vandrede rundt i området, hvilket igen bekræftede dens manglende frygt for menneskelig bebyggelse.

Ved at sammenholde billedmateriale fra sommerhusområdet med resultaterne fra obduktionen kunne myndighederne fastslå med sikkerhed, at der var tale om den samme hunulv, som senere blev skudt af den 73-årige mand. Sagen har efterfølgende udviklet sig til en juridisk og administrativ konflikt. Naturstyrelsen valgte at anmelde hændelsen til Syd- og Sønderjyllands Politi, da de ikke mente, at ulven udgjorde en reel fare for mennesker.

I Danmark er lovgivningen omkring ulve meget stram, og på det tidspunkt hvor hændelsen fandt sted, var det kun tilladt at skyde en ulv, hvis den officielt var kategoriseret som en såkaldt 'problemulv'. Spørgsmålet om, hvorvidt denne unge hunulvs adfærd var nok til at retfærdiggøre en sådan kategorisering, er nu centralt i politiets undersøgelse.

Sagen rejser en vigtig debat om balancen mellem naturbeskyttelse og sikkerhed i lokalsamfundet, samt hvordan man håndterer rovdyr, der begynder at miste deres naturlige instinkt for at undgå mennesker. Det er en kompleks sag, hvor biologi, jura og etik støder sammen i det jyske landskab





