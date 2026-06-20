Det voldsomme torden- og regnvejret er overstået, men der kan stadig opstå lokale byger

Der har de seneste dage været voldsomt torden- og regnvejr i store dele af Danmark. DMIs varsel er nu ophørt, men der kan stadig opstå lokale tordenbyger i eftermiddag. Vejret bliver tørre i de kommende timer, og solen viser sig med temperaturer op mod 28 grader.

De seneste dage har et voldsomt torden- og regnvejr ramt store dele af Danmark, hvilket har ført til mange lokale skybrud og påførte regnbyger. Fredag udsendte DMI et varsel om lokale skybrud og torden for særligt Jylland og Fyn, og dette varsel har været gældende lørdag morgen. administrationsmeteorolog Jonas Damsbo hos TV 2 Vejret forklarede, at vejrtjenestens varsel nu er ophørt, men det betyder ikke, at alt vejr er slut.

I de kommende timer forventes tørvejr, inden der i eftermiddagen kan opstå lokale tordenbyger. Om der er registreret officielle skybrud endnu, vides ikke. Lørdagen herfra ser ud til at byde på skyer, sol og byger i varierende mængder. Ud på eftermiddagen forventes enkelte byger, og der vil være rigtig god plads til solen, hvilket kan få temperaturerne op på omkring 28 grader.

Meteorolog Mette Zhang råder derfor til at huske solcreme og drikkedunk, hvis man skal ud på tur. Selvom det voldsomme vejr er overstået, er der altså stadig mulighed for enkelte lokale tordenbyger, så man bør være forberedt, hvis man planlægger at være ude i eftermiddagen





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