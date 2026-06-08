Det er ikke så skadeligt at sidde med benene over kors

Ny forskning viser, at det ikke er skadeligt at sidde med benene over kors. Det vigtigste er at skifte stilling i løbet af dagen. En anden udbredt påstand er, at det at krydse benene vil 'slide' på hofter eller knæ. Igen er der kun lidt evidens for, at det er sandt.

Det er en myte, at det er skadeligt at sidde med benene over kors, for det er ikke så usundt, som mange tror. Videnskab.dk udgiver både artikler skrevet af journalister og forskere.

Når forskere står bag, er artiklerne mærket op som 'Forskerne Formidler'.... Ret dig op. Vi kan nok alle genkende de mange sundhedsformaninger, mange af os fik som børn, som er på linje med advarsler om at knække fingre eller sidde for tæt på fjernsynet. For mange af os er problemet snarere, at vi bliver siddende for længe i den samme stilling, bliver stive eller ømme og bagefter tolker ubehaget som et tegn på, at kroppen ikke har godt af det.

En del af forklaringen skal formentlig findes i gamle ideer om kropsholdning. I lang tid blev det at sidde 'ordentligt' set som et tegn på disciplin, selvkontrol og god karakter. Når sådan en tankegang først har bidt sig fast, kan sociale regler let komme til at lyde som endegyldige medicinske sandheder. Sidder du med benene over kors i et stykke tid, kan du føle dig stiv, klemt eller bare få behov for at bevæge dig.

Men som regel er det blot kroppens måde at fortælle dig, at du skal skifte stilling og ikke et tegn på, at du i al stilhed er ved at skade dig selv. Det passer med den moderne forståelse af kropsholdning og smerter, hvor man i stigende grad er gået væk fra idéen om, at der findes én 'rigtig' siddestilling.

At sidde med benene over kors bliver ofte sat i bås som 'dårlig kropsholdning', som om det automatisk er skadeligt for ryggen. Men forskning i kropsholdning og rygsmerter har ikke fundet én ideel siddestilling, der beskytter alle, eller én almindelig siddestilling i hverdagen, der pålideligt forårsager skade. Deres svar varierede meget. Forskerne konkluderede, at forestillinger om den ideelle siddestilling formes af tradition og professionel kultur såvel som af evidens.

Kropsholdning er stadig relevant, men din ryg er stærk og tilpasningsdygtig. Den er bygget til at tåle en lang række forskellige stillinger. Som regel er det større problem at sidde fastlåst i én bestemt stilling for længe, uanset om det er med benene over kors, helt rankt eller foroverbøjet over en bærbar computer. En anden udbredt påstand er, at det at krydse benene vil 'slide' på hofter eller knæ.

Igen er der kun lidt evidens for, at det er sandt. Dine hofter og knæ håndterer langt større kræfter, når du går op ad trapper, rejser dig fra en stol, løber, hopper eller bærer indkøbsposer. At sidde med benene over kors kan ændre leddenes vinkler i kort tid, men der er langt derfra til at vise, at det forårsager gigt eller varige ledskader. Det er ikke så skadeligt at sidde med benene over kors, som mange tror.

Det vigtigste er ikke den perfekte siddestilling, men at skifte stilling i løbet af dagen. Der findes kun få studier, der specifikt har undersøgt, om det at sidde med benene over kors kan føre til langvarige ledskader. Derfor er evidensen ikke fuldstændig. Når kliniske retningslinjer handler om at holde hofter og knæ sunde, fokuserer de på ting som fysisk aktivitet, muskelstyrke, sund kropsvægt og håndtering af den samlede belastning på leddene.

Så hvis det føles behageligt at sidde med benene over kors, er der egentlig ikke grund til at betragte det som farligt. Hvis det begynder at føles akavet eller stift, så skift stilling. Åreknuder opstår, når veneklapperne ikke fungerer så godt, som de skal. Det kan få blodet til at samle sig, så venerne udvider sig.

At sidde med benene over kors kan kortvarigt påvirke blodgennemstrømningen, men det betyder ikke, at det giver åreknuder. Er der tidspunkter, hvor det betyder noget? Efter visse hofteoperationer har patienterne fået at vide, at de skal undgå at sidde med benene over kors, mens vævet heler. Men også her tyder nyere forskning på, at nogle af forholdsreglerne for mange patienter kan være mere vidtgående end nødvendigt.

I ét der er også situationer, hvor lægen kan anbefale, at man undgår en bestemt stilling af hensyn til komfort, eller fordi den i en periode irriterer et følsomt område. De fleste af os kender den midlertidige følelsesløshed eller snurren, der kan komme, når man har siddet akavet for længe. Det går som regel hurtigt over, når vi bevæger os. Korpen har det som regel godt med valgmuligheder.

Sid med benene over kors, hvis det føles behageligt. Ret dem ud igen. Flyt vægten. Læn dig tilbage.

Rejs dig op. Gå en tur. Bevæg dig mere, varier din stilling, og stol på, at din krop sandsynligvis er langt mindre skrøbelig, end du nok tror. Dit knæ siger lyde: Det knirker, knaser eller knager - hvad gør du?

Tak! For at blive endeligt tilmeldt, har vi sendt dig en mail, hvor du skal bekræfte din tilmelding. Tjek venligst dit spamfilter, hvis mailen ikke lander i din indbakke. Foretrækker du at se historierne udfolde sig i levende billeder? Så tjek vores seneste videoer, eller følg Videnskab.dk på YouTube. Ph





Videnskab.dk / 🏆 13. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kropsholdning Rygsmerter Ben Over Kors Forskning Sundhed Videnskab.Dk

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Superligaklubber jagtede VM's kæmpestjerne - men det glippedeErling Braut Haaland kunne have spillet i Superligaen, men FC København og FC Nordsjælland lod ham glide dem ad hænde. Nu er han en af verdens bedste spillere i Manchester City.

Read more »

Igen er den gal: Klistrede klumper kvæler stadig vandlivet efter skandale-sagOver to måneder efter en ny forurening blev opdaget, har Thisted Kommune fortsat ikke forhindret kvælstof fra at sive ud vandløb fra det store landbrug Vestermark i Thy.

Read more »

Hjertelæge om Eriksen-kollaps: 'Det har reddet hans liv'Det var uden tvivl Christian Eriksens pacemaker, der søndag aften reddede hans liv. Men det kan meget vel ske igen, vurderer hjertelæge, Henning Mølgaard.

Read more »

Gør-det-selv-udskiftning af asbesttage bliver lovligt: »Det får jo advarselslamperne til at lyse«Det er kun halvandet år siden, at private fik totalforbud mod selv at pille ved livsfarlige asbesttage. Nu vil den nye regering slække på reglerne for at redde insolvente boligejere i yderområderne.

Read more »