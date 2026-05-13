Det amerikanske konsulat rykker til Nuuk, og Jeff Landry deltager i åbningen

Det amerikanske konsulat i Grønland rykker fra en lille rød træhytte til nye lokaler i Nuuk, og åbningen finder sted den 21. maj. Der har været spekulationer om, hvornår og hvordan de nye lokaler skulle tages i brug, da Grønlands medier i 2024 kunne rapportere, at USA havde købt hele underetagen i det nybyggede kompleks. Den amerikanske delegation, der tæller blandt andet Jeff Landry, vil deltage i erhvervskonferencen Future Greenland, og Landry vil også være med til konsulatåbningen. Minister for udenrigsanliggender Múte B. Egede siger, at han godt kan forstå, at folk føler sig utrygge over den disrespektfulde måde, tingene er blevet gjort på, og regeringen vil være på mærkerne, når de tager imod den amerikanske delegation.

