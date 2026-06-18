Designsofa solgt for million, børn presset af kropidealer og anden nyheder fra Danmark og verden

En samling af nyheder inkluderer salg af en sjælden dansk designsofa for en million, undersøgelse af børns kropsidealer, anholdelse i Storbritannien, Ebolaudbrud i Afrika, VM-fodbold, et døende ikonetræ, dansk student, EU-budgettet og auktionssalg af kunst.

Der er talt flere nyheder i danske medier i dag. Først og fremmest en sjælden dansk designsofa, kendt som Høvdingesofaen, er solgt for en million kroner på auktion.

Sofaen er fra 1949 og er fremstillet af snedkermester Niels Vodder. Den har sit oprindelige naturskind og har været i families eje siden 1952. Auktionshuset Bruun Rasmussen annoncerede salget. Produktionen af denne sofa var meget begrænset, hvilket gør den til en collector's item.

En anden historie handler om en ny undersøgelse fra Børns Vilkår, som viser, at tanker om den perfekte krop påvirker børn i 6. -9. klasse. Seks ud af ti drenge i 6. klasse træner for at opnå større muskler, hvilket indikerer tidlig kropsidealisering. I Storbritannien er en 30-årig mand anholdt for drabsforsøg, efter at et treårigt barn faldt i krokodilleindhegningen i Johnson's Zoo.

Politiet mener, at manden og barnet ikke kender hinanden. På den internationale scene har Ebolaepidemien i DR Congo kostet over 200 mennesker livet. Sundhedsmyndigheder rapporterer, at smitteopsporingen er bagud, især i provinsen Ituri, men også i Nordkivu og Sydkivu. Africa CDC udtrykker bekymring over situationen.

Inden for sporten har Tjekkiet og Sydafrika fortsat mulighed for at avancere i VM, på trods af en dårlig start. Kampen kan følges på DR1, i radioen og online. I Storbritannien er det 1200 år gamle egetræ 'Major Oak' i Sherwoodskoven sandsynligvis dødt. Træet har ikke fået blade i år, og der er ingen tegn på liv.

Ifølge legenden brugte Robin Hood træets hule som gemmested. Træet vil stå som et monument. I Danmark skal elev Filip Svenstrup Jacobsen til sin sidste eksamen på gymnasiet i Aarhus. Han ønsker ikke blot at bestå, men også at fejre dagen som en familiebegivenhed uden fokus på karakterer.

Statsminister Mette Frederiksen kommenterede under EU-topmødet i Bruxelles, at det europæiske budget er for højt, og at der mangler reformvilje til at tilpasse det til den nye situation. I fodbold kan Amir Hadžiahmetović debutere for Bosnien-Hercegovina mod Schweiz i dag. Israelere med iranske rødder er skuffede over Trumps aftale med Iran. Der bor omkring en kvart million jøder fra Iran og deres efterkommere i Israel.

Endelig har auktionshuset Bruun Rasmussen solgt 14 værker af kunstner Hans Scherfig for samlet 920.000 kroner. Værkerne var ejet af Scherfigs efterkommere





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