Dennis Ritter: Tour de France i 2022 blev en følelsesmæssig rutsjebane

Dennis Ritter, en af de populære kommentatorer, har i en podcast fortalt, hvordan sommerens Tour de France i 2022 blev en følelsesmæssig rutsjebane for ham, især da han skulle have dækket løbet sammen med Chris Anker Sørensen, der mistede livet under en træningstur i Belgien.

Chris Anker Sørensen mistede livet under en træningstur i Belgien, blot 37 år gammel. Sorg en ramte sporten hårdt, især for Dennis Ritter , der var en af hans gode venner og kollegaer.

Tour de France i 2022 blev en følelsesmæssig rutsjebane for Dennis, da de to skulle have dækket løbet sammen. Selvom 2022-udgaven af Touren var en historisk dansk folkefest med start i Danmark og Jonas Vingegaards samlede sejr, var sorgen hele tiden i bevidstheden. Et særligt øjeblik under 2. etape, hvor en hyldest til Chris Anker Sørensen rullede over skærmen, efterlod Dennis fuldstændig mundlam og med følelse af at være dybt berørt og lykkelig





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tour De France Dennis Ritter Chris Anker Sørensen Belgium Træningstur Mistanke Sorg Historisk Dansk Folkefest Jonas Vingegaard Hyldest Følelse Rutsjebane

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dennis Ritter åbner op om særlig episode under Tour de France - '[enunder]Under Tour de France er der ofte et hektisk arbejdsmiljø, og mange kommentatorer på banen lider under stress, søvnmangel og tidspres. Men tv-vært Dennis Ritter gennemlevede en konflikt med en fransk politibetjent i forbindelse med Tour de France for mere end et kvarter, og det blev aldrig en reel anholdelse. Han er opslugt af styrkninger, og episoden formår at belyse de psykiske og fysiske belastninger, der følger med Tour de France.

Read more »

Jonas Vingegaard ogstrubbelen i Tour of Italy med udsigtJonas Vingegaard fortæller, at han har nydt udsigten på 13. etape af Giro d'Italia, men der er en etape forrest i løbsbogen. Indtil videre har han blot 33 sekunder op til Afonso Eulálio.

Read more »

Jonas Vingegaard vinder tre etape-sejre i Giro d'Italia og møder hård modstand på sprintenJonas Vingegaard har sikret sig endnu en etape-sejr i Giro d'Italia, hvor han vinder den lyserøde førertrøje. Brian Nygaard, cykelekspert, mener, at der er småt til småt lagt til ende i Giroen, mens øjnene nu er rettet mod Tour de France.

Read more »

Vilje og instinkt skal sikre sejren for sygdomsramt sprinterCykelekspert Brian Nygaard er overbevist om, at danske Tobias Lund Andresen vinder en grand tour-etape før eller siden.

Read more »