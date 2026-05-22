Dennis Ritter åbner op om særlig episode under Tour de France - '[enunder]

Under Tour de France er der ofte et hektisk arbejdsmiljø, og mange kommentatorer på banen lider under stress, søvnmangel og tidspres. Men tv-vært Dennis Ritter gennemlevede en konflikt med en fransk politibetjent i forbindelse med Tour de France for mere end et kvarter, og det blev aldrig en reel anholdelse. Han er opslugt af styrkninger, og episoden formår at belyse de psykiske og fysiske belastninger, der følger med Tour de France.

Dennis Ritter åbner op om særlig episode under Tour de France: ‘Det er mig et under, at jeg ikke blev anholdt’ Hændelsen fandt sted for næsten 25 år siden, mens Ritter dækkede Tour de France for DR. Sommer efter sommer følger millioner af seere dramatikken på de franske landeveje, når Tour de France ruller gennem landet.

For tv-seerne er det især stemmerne bag mikrofonerne, der binder løbet sammen og gør de lange etaper levende. Men bag kameraerne og de direkte udsendelser gemmer der sig ofte et arbejdsliv præget af stress, søvnmangel og konstant tidspres.

Tidligere TV 2-vært er blevet gift med 35 år yngre kvinde: Én ting ved brylluppet skilte sig ud I mere end 25 år har han været en fast del af danskernes Tour de France-sommer, men under et af løbene var den erfarne kommentator så presset, at en konflikt med en fransk politibetjent var tæt på at ende helt galt. Det skriver Hændelsen fandt sted for næsten 25 år siden, mens Ritter dækkede Tour de France for DR. Efter flere hektiske dage i det intense Tour-cirkus var nerverne slidte, da situationen pludselig eskalerede i et målområde.

Dennis Ritter og hans fotograf havde netop sendt indslag hjem og var på vej videre til endnu en opgave, da fotografen opdagede, at han havde glemt noget inde i målområdet. Tilbage sad Ritter alene i bilen, da en fransk betjent dukkede op og krævede, at bilen straks blev fjernet. Ritter forklarede, at det ikke var muligt, fordi kollegaen havde bilnøglen med sig. Det fik dog ikke betjenten til at falde ned.

"Så hidser han sig op og siger, at jeg skal fjerne bilen, og det skal bare være nu. Så hidser jeg mig op og siger »Er du idiot? Jeg har lige sagt, at jeg ikke har nøglen. Hvad fanden skal jeg gøre?

«, fortæller han i podcasten. Den erfarne Tour-kommentator beskriver, hvordan de to stod helt tæt på hinanden og råbte ad hinanden, mens han selv var hænget ud af bilvinduet.

"Det er mig et under, at jeg ikke blev anholdt af fransk politi," siger han i interviewet. Når han ser tilbage på oplevelsen i dag, mener han, at episoden blev et vigtigt wakeupcall om de psykiske og fysiske belastninger, som følger med Tour de France. Han beskriver sig selv som totalt nedkørt, stresset og følelsesmæssigt tyndslidt efter mange ugers intens arbejde uden pauser.

Efter mere end to årtier omkring verdens største cykelløb ved han i dag langt bedre, hvordan han skal passe på sig selv gennem de hektiske juliuger i Frankrig





