Dennis Knudsen taber mange millioner efter skandaliseret projekt

Dennis Knudsen har mistet et stort beløb efter det skandaliserede projekt 'Beauty på Første Klasse'. Han har ikke længere samarbejde med Dansk Supermarked og bekræfter, at samarbejdet er stoppet grundet stormvejret med projektet.

Mediestormvejret har også ført til et økonomisk stormvejr for Dennis Knudsen . Dennis Knudsen fortæller, at han har mistet et stort beløb efter det skandaliserede projekt.

Det ender med at blive en dyr omgang for Dennis Knudsen, at hans navn har floreret i flere uheldige sammenhænge i den seneste tid. Fra projektet 'Beauty på Første Klasse' efter flere kunder følte sig snydt, og ikke mente, at de fik, hvad de var blevet lovet. Jeg har mistet rigtig, rigtig mange penge. Jeg har ikke samarbejde med Dansk Supermarked mere.

Det er mange, mange, mange millioner, siger han til mediet, og bekræfter, at samarbejdet er stoppet grundet stormvejret med 'Beauty på Første Klasse'. Salling Group vil til mediet hverken be- eller afkræfte, at de har stoppet samarbejdet med Dennis Knudsen. Dennis Knudsen har tidligere beklaget de oplevelser, som kunderne har haft i forbindelse med projektet 'Beauty på Første Klasse'. Nogle af jer har købt VIP'er, nogle af jer har købt mit personlige program.

Og der har I ikke fået den levering, I havde håbet på, skrev han i et opslag på Facebook og fortsatte: Og det vil jeg gerne undskylde rigtig, rigtig meget for. Jeg arbejder så hårdt, jeg kan, med nogle nye partnere på at få bygget det her op, så I får det indhold, som I har betalt for, og som I har fortjent





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Dennis Knudsen Skandaliseret Projekt Beauty På Første Klasse Dansk Supermarked Stormvejr

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