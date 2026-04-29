Dennis Knudsen i stormvejr: Kunder venter stadig på varer og penge tilbage

Pia Kjærsgaard udtrykker stærk forargelse over DR-programmet ‘Hotel Romantik’, men en voksende skandale omkring skønhedsentreprenøren Dennis Knudsen s forretningsmodel ‘ Beauty På Første Klasse ’ truer med at overskygge den tv-relaterede debat.

Interessen for skønhedsprodukter og eksklusive medlemsklubber er eksploderet i de seneste år, og mange kunder lokkes af løfter om personlig rådgivning, eksklusive tilbud og en følelse af at være en del af et særligt fællesskab. Denne udvikling har åbnet døren for en række nye aktører på markedet, herunder kendte profiler som Dennis Knudsen, der har formået at opbygge en betydelig fanbase gennem sociale medier og en aggressiv markedsføringsstrategi.

Men med den stigende popularitet følger også et øget ansvar for at levere på de løfter, der gives, og det er netop her, problemerne med ‘Beauty På Første Klasse’ opstår. Over 10.000 medlemmer har tilsluttet sig den Facebook-gruppe, der er knyttet til Dennis Knudsens koncept, hvor han deler skønhedstips, inspiration og promoverer sine produkter. Det er især kunder, der har investeret i den såkaldte plus-adgang, som oplever betydelige problemer.

Denne adgang inkluderer blandt andet eksklusive goodiebags og andre fordele, som kunderne har betalt for, men som endnu ikke er blevet leveret. Flere kunder rapporterer at have betalt for produkter gennem ‘Beauty På Første Klasse’ uden at modtage de lovede varer, hvilket har ført til en bølge af utilfredshed og frustration. Kritikken er eskaleret på sociale medier, hvor kunder deler deres negative oplevelser og opfordrer andre til at være forsigtige.

Dennis Knudsen har selv erkendt udfordringerne og forsøger at håndtere situationen ved at tilbyde refundering til kunder, der ikke ønsker at vente længere. Indtil videre har mellem 30 og 40 kunder benyttet sig af denne mulighed, men mange flere venter stadig på svar og en løsning på deres problemer. Den manglende levering af produkter og den langsomme respons fra Dennis Knudsens side har skabt et tillidsproblem, der kan have alvorlige konsekvenser for hans forretning og omdømme.

Forklaringen på forsinkelserne, ifølge Dennis Knudsen selv, er primært relateret til de strenge regler for godkendelse af skønhedsprodukter, der skal være på plads, før varerne kan importeres til Danmark. Han hævder, at disse regler har medført uforudsete forsinkelser i leveringsprocessen. Dog er denne forklaring ikke blevet modtaget positivt af alle kunder, der mener, at han burde have været mere transparent omkring disse udfordringer fra starten.

Kritikere påpeger, at han fortsatte med at sælge adgang og produkter, selvom han var klar over de potentielle forsinkelser. Dennis Knudsen kan i øjeblikket ikke give en præcis tidsramme for, hvornår kunderne kan forvente at modtage deres varer, men erkender, at der kan være tale om flere måneders forsinkelse. Denne usikkerhed skaber yderligere frustration blandt kunderne, der føler sig magtesløse og ude af stand til at få en klar forklaring eller en konkret løsning.

Samtidig med denne skandale er der også positive nyheder fra musikbranchen, hvor Grøn Koncert har udvidet programmet med to store navne, hvilket lover en spændende sommer for musikelskere. Men fokus er i øjeblikket primært rettet mod Dennis Knudsens forretningspraksis og de mange kunders skuffelse





