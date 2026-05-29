Den vildrødhårede Venstreløve er gået bort. Laue Traberg Smidt var en kvinde, der altid gav sig i kast med nye udfordringer og idéer. Hun var konsul for Tunesien, teaterformand og folketingsmedlem, og hun var også en advokat, der ikke var bange for at tage kontroversielle stævninger.

Hun blev kendt for sin hektiske periode i Folketinget, hvor hun nægtede at stemme for skandalens hovedperson Erik Ninn-Hansens genvalg som formand for Folketinget. I 1998 blev hun udpeget som generalsekretær i Red Barnet, men hun mistede jobbet to år senere, da en revisionsundersøgelse afslørede et stort træk på repræsentationskontoen. Hun forklarede dengang, at besøgene var led i et forsøg på at afdække børneprostitution.

Efterfølgende valgte hun at etablere sin egen advokatvirksomhed, og hun har blandt andet været med til at få foreningen al-Aqsa frifundet for mistanke om at yde støtte til terror. Hun trådte også frem med en politianmeldelse mod Danmarks Radio i 2004, efter at de havde vist et klip fra den omstridte film 'Submission' af den nu dræbte hollandske instruktør Theo van Gogh.

Hun erkendte senere, at hun selv stod bag anmeldelsen, og hun har flere gange efterfølgende indkasseret bøder i forbindelse med sin gerning som advokat. Hun var en kvinde, der altid gav sig i kast med nye udfordringer og idéer, og hun vil blive savnet af sine efterladte





