Den vilde udvikling: Sommerhus i Haurvig ryddet for sand efter en stor sandunde

En årrække efter købet af et 12-personers sommerhus i Haurvig ved Hvide Sande i februar 2025 med planer om at udleje det, gik Karsten Sandal i gang med at fjerne sandet. Han stod overfor 10.000 kubikmeter sand, som han kørte væk med de anførte redskaber.

Og der var tale om 10.000 kubikmeter sand, der skulle køres væk. Den foregår med nogle lastbiler, en gummiged og nogle gravemaskiner. Men nu, et år senere, er sommerhuset fuldstændig ryddet for sand, og Karsten Sandal er godt tilfreds med sit liv som sommerhusejer.

"Det går rigtig godt," men der kommer noget nyt engang i mellem, når det blæser eller stormer, fortæller sommerhusejeren. Hans håb er for en nogenlunde sandfri fremtid, det er nemlig planen, at der skal etableres forskellige mekanismer til kystsikring. Karsten Sandal fortæller også, at Skov- og Naturstyrelsen løbende får lagt juletræer og marehalm, som hjælper på at mindske mængden af sand der blæser ind. Også renoveringen af sommerhuset fik en makeover, så det var klar til udlejning en stor succes. Det lejer godt ud, griner han





