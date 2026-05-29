Den vigtigste motion for hjertet: Giv kroppen tid til at slappe af før sengetid

Nye undersøgelser viser, at det ikke er selve tidspunktet for aftensmaden, men hvor lang tid der går, før man går i seng, der er afgørende for at holde sig frisk. Forskere fra Barcelonas Universitet har analyseret data fra mere end 1.000 personer og konkluderet, at personer, som holder pausen mellem aftensmad og sengetid, ofte har bedre metabolisk balance og lettere ved vægtkontrol.

En del i køkkenet vil med garanti ødelægge brødet: Bager afslører hvor brødet skal opbevares for at holde sig frisk i ugevis. I årevis har mange danskere levet efter den samme regel: Aftensmad skal helst være spist inden klokken 18 eller senest klokken 20, hvis man vil passe på vægten og sove godt.

For nogle mennesker kan aftensmad klokken 17 være helt fint, mens andre sagtens kan spise senere uden problemer. Glem alt om gåture, styrketræning og cykling: Dette er den vigtigste motion for hjertet. Ifølge forskere og diætister handler det ikke kun om, hvad du spiser om aftenen, men især om hvornår kroppen får ro til at restituere. Nye undersøgelser udfordrer de gamle råd om, at man aldrig bør spise efter et bestemt tidspunkt.

Forskere fra Barcelonas Universitet har analyseret data fra mere end 1.000 personer og konkluderet, at det vigtigste ikke er selve tidspunktet for aftensmaden, men hvor lang tid der går, før man går i seng. Hvis man går i seng klokken 22, vil det altså være bedst at spise aftensmad omkring klokken 19. Går man først i seng efter midnat, kan et senere måltid sagtens fungere.

Når man spiser lige før sengetid, skal kroppen fortsætte med at fordøje maden, samtidig med at den forsøger at falde til ro og restituere. Ifølge eksperter kan sene måltider føre til dårligere søvn, tungere fordøjelse og øget risiko for halsbrand. Samtidig bliver kroppen mindre følsom over for insulin sent på aftenen, hvilket kan påvirke blodsukkeret og gøre det sværere at holde vægten på længere sigt.

Studier viser desuden, at personer, som holder pausen mellem aftensmad og sengetid, ofte har bedre metabolisk balance og lettere ved vægtkontrol. For mange handler det derfor ikke længere om at spise tidligt men om at give kroppen tid nok til at slappe af, inden man går i seng. Det lyder mærkeligt, men virker: Derfor bør du altid have en tennisbold med i håndbagagen





DagensDk / 🏆 9. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aftensmad Sengetid Motion Hjerte Kroppen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Energinet forlænger pause for nye tilslutninger til elnettetVirksomheder med meget store projekter risikerer en ventetid på fem til ti år for at blive tilkoblet elnettet.

Read more »

Kommunalbestyrelsen skal stemme om to nye vindmølleprojekter i SydthyKommunalbestyrelsen i Thisted Kommune skal onsdag aften tage stilling til, om der skal opstilles to nye vindmølleprojekter i Sydthy. Begge projekter har mødt lokal modstand, men politikere fra Det Konservative Folkeparti støtter dem.

Read more »

Ny opdagelse i GalápagosForskere har fundet en lille blå blæksprutte på over 1.700 meters dybde i Galápagos

Read more »

Japanske forskere klar med fuldopdrættede ål - men debatten om beskyttelse af truede arter fortsætterEfter årtiers forskning er det lykkedes at opdrætte ål fra æg til voksen i fangenskab. Prisen er faldet dramatisk, og nu skal de sælges i Japan. Men kritikere peger på behovet for bedre beskyttelse af de vilde ålebestande.

Read more »