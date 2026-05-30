Den tabte fri leg: Hvordan moderne børn mister retten til at udforske

En dybdegående analyse af, hvorfor nutidens børn har langt mindre mulighed for spontant og risikofyldt leg end tidligere generationer. Gennem videnskabelige resultater, historiske eksempler og ekspertudsagn belyses konsekvenserne af overbeskyttelse og den manglende frihed til at udforske verden på egen hånd. Artiklen undersøger, hvordan leg former hjernen, styrker sociale evner og lærer børn at håndtere frygt, samt hvorfor virtuelle verdener erstatter den fysiske fri leg i dag.

Når videnskabsjournalist og neurobiolog Lone Frank tænker tilbage på leg i sin barndom i Risskov uden for Aarhus, husker hun ikke de voksne. Hun husker børnene på vejen og at være udenfor året rundt.

Hvordan man løb mellem hinandens huse og spurgte, om Gitte eller Kristian kunne lege. At kaste med sten, så et barn fik hul i hovedet, og at de ældre børn lærte de yngre at cykle. Dengang var det utænkeligt, at voksne arrangerede legeaftaler for børn, siger den nu 59-årige Lone Frank. Legeaftaler fandtes ikke, da hun voksede op i slut 60'erne, start 70'erne.

Frank anfører, at der i dag er en stigende tendens til, at voksne organiserer og planlægger børns fritidsaktiviteter i højere grad end tidligere, hvilket underminerer børns spontane leg og deres mulighed for at udforske verden på egen hånd. Ifølge hende er der igennem de seneste årtier sket en ændring i forståelsen af, hvad der er sikkert for børn, og den usikkerhed, der følger med, har fået mange forældre til at ønske at kunne give deres børn den samme frihed, som hun selv oplevede, men som de føler, de ikke kan jewle opretholde i dagens samfund.

Han, en fader til en knap to-årig datter, udtrykker fortvivlelse over, at han ikke kan give sin datter den samme frihed til at lege, som Lone Frank havde. Han erkender, at han slet ikke kan finde ud af det, og at det er svært at finde balancen mellem at tillade fri leg og at sikre sit barn.

At lege alene ved mosen var for Lone Frank noget af det bedste i hendes barndom, og hun mener, at det er en central del af en naturlig opvækst. Ifølge Lone Frank er der blusset en diskussion om børns leg op, fordi det er gået op for folk, "at der ikke er noget, der hedder fri leg mere".

Hun påpeger, at det eneste sted, nutidens børn og unge efterhånden er uovervåget og har fri leg, er i deres virtuelle verdener, for eksempel i computerspil. Dette sker samtidig med, at forskning viser, at børns mulighed for at bevæge sig frit rundt er faldet markant siden 1970'erne. I Sverige måtte næsten alle børn selv gå til skole i 1981, mens under halvdelen måtte det i 2009.

Forskere, blandt andre fra Norges institutter, har påvist, at legepladser er blevet mere sikre, men de argumenterer for, at risikofyldt leg - som at klatre højt, lege vildt, bevæge sig hurtigt eller udforske uden konstant voksenkontrol - spiller en vigtig rolle i børns naturlige udvikling. Når børn udsættes for ting, de instinktivt kan være lidt bange for, lærer de gennem legen at håndtere usikkerhed og regulere deres frygt, lyder det fra de norske forskere.

Børn skal ikke være i reel fare, men forskerne opfordrer til mere alderssvarende risikofyldt leg. Lone Frank uddyber: "Det har en angstdæmpende funktion, når man går igennem det, man var bange for. Man lærer, at angst kan man godt have, og så kan man komme over på den anden side af det.

" Legeforsker og professor Ditte Winther-Lindqvist fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse understreger: "Problemet i dag er ikke, at der mangler sikkerhed for vores børn. Problemet i dag er, at der mangler frihed for vores børn (... ).

" Psykologiprofessor Peter Gray fra Boston College siger, at leg er afgørende for børns sociale udvikling. "Leg er der, børn lærer at omgås jævnaldrende, se tingene fra andres perspektiv og øve empati," siger han og advarer mod at skære i legen. "Hvis man fjerner legen, vil alt dét naturligvis forringes. Alligevel efterspørger vi mere skole og mindre leg.

Det er noget, vi virkelig må ændre.

" Verdens første skrammellegeplads blev anlagt i Emdrup ved København i 1943. Den dag, den åbnede, var der næsten 1.000 børn forbi legepladsen for at prøve den. På den 6.000 kvadratmeter store plads fandtes grene, mursten, stylter, bolde, trælegetøj, trillebøre og alt muligt skrammel. Der var ingen bygninger eller stativer.

Børnene måtte selv finde ud af, hvad de ville lave, og de elskede det. Den historiske skrammellegeplads er i skarp kontrast til de moderne legepladser, som Peter Ørbæk besøger med sin datter. Moderne legepladser er designet med fokus på sikkerhed, hvilket ofte begrænser børns mulighed for risikabelt og kreativt leg. Forskning viser, at leg er med til at forme hjernen, styrke børns sociale forståelse og udvikle evnen til at sætte sig mål, tænke fleksibelt og kreativt.

Dette sker blandt andet gennem forestillingslege, hvor børn prøver roller og relationer af. Lone Frank forklarer: "Nogen har sagt det mere radikalt: Leg er evolutionens måde at teste fremtiden uden at betale prisen i virkeligheden.

" Når voksne bryder ind i legen og fortæller børn, hvad de må og ikke må, får de færre muligheder for selv at afprøve scenarierne og lære af dem. Den moderne tilbøjelighed til at bryde ind i legen og have en beskyttende hånd klar, når legen bliver usikker, er noget, som medvært Peter Ørbæk kan genkende i sig selv.

Når han er på legeplads med sin lille datter, holder han sig tæt på, også selvom de legepladser, han opsøger, er indrettet til de mindste børn, ofte med blødt underlag og sand under gyngerne. Dette afspejler en bred tendens til overbeskyttelse, som ifølge eksperterne hindrer børns naturlige udvikling og deres evne til at håndtere udfordringer og usikkerhed på egen hånd





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Børns Udvikling Fri Leg Risikofyldt Leg Overbeskyttelse Legepladser Sociale Evner Neurobiologi Psykologi Historisk Lege Virtuelle Verdener

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Arbejdsløshed i centraladministration og Folketing: Hvordan kan samfundet fungere på en jævn og tilstrækkelig måde?Thorkild Olesen, formand for handicaporganisationerne, kritiserer den manglende aktivitet i centraladministration og Folketing under regeringsforhandlinger. Olesen opfordrer til en arbejdsmåde, der sikrer, at samfundet kan fungere på en jævn og tilstrækkelig måde, også når der er regeringsforhandlinger.

Read more »

Træn din opmærksomhedsmuskel: Forskning viser hvordan skolebørn kan blive bedre til at koncentrere sigEn ph.d.-undersøgelse med 32 klasser fra 18 skoler afslører, at målrettet træning af opmærksomhed forbedrer børns koncentration, selvkontrol og trivsel, samtidig med at der ses kønsforskelle i præstationerne.

Read more »

Hvordan opbevarer du brød for at holde det frisk i ugevisBageren viser, hvor brød skal placeres i køkkenet for at undgå tørring og mug, og forklarer hvorfor en plastikpose eller køleskab ikke er ideelle. En simpel håndklædt teknik og skæring i portioner giver langsigtet friskhed.

Read more »

Debat om Sydkoreas eget atomvåben vokser på grund af usikker amerikansk garantiPå grund af tvivl om den amerikanske atomparaplys pålidelighed er der i Sydkorea voksende støtte til at udvikle et eget atomvåben. Artiklen beskriver den komplekse debat mellem dem, der ønsker en sydkoreansk bombe for at afskrække Nordkorea, Kina og Rusland, og dem der advarer om de alvorlige konsekvenser for alliancen med USA og den potentielleøkonomiske straf. Artiklen sammenligner også situationen med Europas mere robuste atomgarantier gennem Frankrig og Storbritannien.

Read more »