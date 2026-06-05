Den store jernmeteorit Agpalilik er i dag udstillet ved Statens Naturhistoriske Museum i København. I mere end 60 år har meteoritten Agpalilik befundet sig i Danmark, men nu er det på tide, at den kommer hjem til Grønland. Kvinden er sigtet for grov vold med døden til følge i Frederikshavn, hvor en 34-årig mand blev stukket med kniv og ikke stod til at redde. Ved USA's ambassade i København havde flere i dag samlet sig for at udtrykke deres utilfredshed med den amerikanske præsident, Donald Trump. Østjyllands Politi vil have forældre til at være mere opmærksomme på, hvad deres børn laver, når de er ude i byen. Det viser en jobrapport fra USA's kontor for arbejdsmarkedsstatistik, skriver Reuters. Kongetallet stiger normalt fra måned til måned, og Allan Sørensen, som er cheføkonom i Dansk Industri, kalder det 'en af de bedste jobrapporter under Donald Trump'. Politiet har fået en anmeldelse om, at en kvindes barnevogn med baby blev forsøgt stjålet i onsdags på Frederiksbjerg i Aarhus. Blandt talerne var blandt andre Vibe Klarup, generalsekretær i Amnesty International Danmark, som mener, at vi lige nu står i en af de mest skelsættende øjeblikke i vores samtid.

Den store jernmeteorit Agpalilik er i dag udstillet ved Statens Naturhistoriske Museum i København. I mere end 60 år har meteoritten Agpalilik befundet sig i Danmark, men nu er det på tide, at den kommer hjem til Grønland.

Kvinden er sigtet for grov vold med døden til følge i Frederikshavn, hvor en 34-årig mand blev stukket med kniv og ikke stod til at redde. Ved USA's ambassade i København havde flere i dag samlet sig for at udtrykke deres utilfredshed med den amerikanske præsident, Donald Trump. Østjyllands Politi vil have forældre til at være mere opmærksomme på, hvad deres børn laver, når de er ude i byen. Det viser en jobrapport fra USA's kontor for arbejdsmarkedsstatistik, skriver Reuters.

Kongetallet stiger normalt fra måned til måned, og Allan Sørensen, som er cheføkonom i Dansk Industri, kalder det 'en af de bedste jobrapporter under Donald Trump'. Politiet har fået en anmeldelse om, at en kvindes barnevogn med baby blev forsøgt stjålet i onsdags på Frederiksbjerg i Aarhus. Blandt talerne var blandt andre Vibe Klarup, generalsekretær i Amnesty International Danmark, som mener, at vi lige nu står i en af de mest skelsættende øjeblikke i vores samtid





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