Den russiske præsident Vladimir Putin 'fikstimmer' krigen i Ukraine og mislykkedes, siger ekspert

Den russiske præsident Vladimir Putin har mere og mere tid til at lede krigen i Ukraine fra sin bunker i Krasnodar-regionen, mens europæiske efterretninger konkluderer, at han er bange for et attentat.

Den russiske præsident Vladimir Putin 'mikrostyrer' krigen i Ukraine, og det kan meget vel forklare, hvorfor krigen går den forkerte vej for ham. Ifølge en militærhistoriker kan det være en medvirkende årsag, at det går dårligt i krigen mod Ukraine, hvor Rusland ikke bare er gået i stå, men også taber terræn .

Med Vladimir Putins øgede tilstedeværelse i en bunker ved Krasnodar-regionen ved Sortehavet begynder europæiske efterretninger at konkludere, at Putin er bange for at blive offer for et attentat, enten fra ukrainske sider eller internt i Rusland. Ifølge nogle internationale medier bruger Putin 70 procent af sin tid på at lede krigen, mens de resterende 30 procent går til møder med statsledere og til at forholde sig til landets skrantende økonomi.

Derudover er der bekymring for at Putin kan træffe helt forkerte beslutninger på baggrund af et skønmaleri, hvilket kan føre til grufulde konsekvenser i et konfliktområde, hvor selv fjernvågning ikke kan beskytte soldater mod droner





