Den politiske analytiker peger på udfald efter Venstre-Moderater-møde

Henrik Qvortrup lægger sinbetting på, at Venstre efter deres møde med Moderaterne fredag indstiller Mette Frederiksen som statsminister. Han vurderer, at den aktuelle situation er fastlåst, og at drømmen om en borgerlig regering er håbløs.

Den politiske analytiker er ikke i tvivl om, hvad der kommer til at ske efter Venstres møde med Moderaterne fredag klokken 16.30. Det vurderer B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup , efter at den kongelige undersøger, Troels Lund Poulsen (V), torsdag sendte en direkte opfordring til Moderaternes formand på 'Det er tid til at sætte politik før personer'.

Der er brug for, at vi i morgen kan konkludere, om Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering, skriver Venstre-formanden. Men spørger man Henrik Qvortrup, er udfaldet allerede givet. Ifølge analytikeren er den nuværende situation fuldkommen fastlåst, og drømmen om en borgerlig regering er reelt håbløs. Mit bedste bud er, at stafetten bliver givet videre til Mette Frederiksen, som vil forsøge at forhandle en centrum-venstre-regering på plads, lyder det fra Qvortrup





