Den nye regering vil indføre nulmoms på frisk frugt og grønt og halvere momsen på fødevarer generelt. Det bliver den virkelighed, forbrugerne vil møde ude i supermarkederne, når den nye regering har fået sat handling bag sit regeringsgrundlag. Det har B.T. spurgt Brian Friis Helmer om. Han er privatøkonom i AL Sydbank og har stor erfaring med at regne på, hvordan politiske tiltag påvirker danskernes økonomi.

Det har B.T. spurgt Brian Friis Helmer om. Han er privatøkonom i AL Sydbank og har stor erfaring med at regne på, hvordan politiske tiltag påvirker danskernes økonomi. Regnestykket er imidlertid ikke enkelt, da vi i Danmark ikke har erfaring med differentieret moms og præcis viden om, hvor stor en andel af danskernes forbrug, der går til indkøb af frisk frugt og grønt.

Brian Friis Helmer er dykket ned i statistikkerne, og ifølge hans bedste skøn - som han understreger er et 'groft skøn med stor margen' - vil en gennemsnitlig husstand, der statistisk set består af 1,6 voksne og 0,4 barn, som udgangspunkt spare 200-300 kroner om måneden. Det regnestykke forudsætter imidlertid, at nulmomsen på frisk frugt og grønt samt halveringen af moms på fødevarer generelt slår igennem én til én i priserne i supermarkedet.

Det er nemlig dyrt og besværligt for erhvervslivet at administrere flere forskellige momssatser, og den mereomkostning vil helt eller delvist blive væltet over på priserne. Den nye regering har dog ikke kun fokus på at spare forbrugerne penge, men også på at stimulere økonomien. Forbrugerne vil få mulighed for at spare endnu mere, hvis de vælger at købe mere frugt og grønt, da de vil spare på momsen.

