Den nye regering vil gennemføre en skattereform med både skattelettelser og skattestigninger. I stedet for at fjerne mellemskatten og toptopskatten vil de finansiere en del af det ved at fastfryse de skattemæssige fradrag og beløbsgrænser, der normalt stiger årligt.

Den nye regering vil gennemføre en skattereform med både skattelettelser og skattestigninger. I stedet for at fjerne mellemskatten og toptopskatten vil de finansiere en del af det ved at fastfryse de skattemæssige fradrag og beløbsgrænser, der normalt stiger årligt.

Det betyder, at blandt andet personfradraget vil forblive det samme. Den nye regering vil også fjerne momsen på frugt og grønt og halvere den på alle fødevarer. Det betyder, at mange danskere vil få en skattelettelse på omkring 10.000 kroner om året, mens andre vil få en skattestigning på grund af fastfrysningen af fradrag og beløbsgrænser.

Det er svært at gøre op i kroner og øre, hvordan det vil betyde for danskerne, men det kunne være omkring 6 procent, at grænserne ville være steget over to år, hvis man kigger på prisreguleringen de seneste år





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Skattereform Skattelettelser Skattestigninger Momsforslag Frugt Og Grønt

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