En 19-årig franskmand, Paul Seixas, har i denne sæson imponeret cykelverdenen og vækker fornyet håb om en fransk Tour de France-sejr efter en 40-årig tørke. Hans præstationer og ydmyge fremtoning har gjort ham til nationalheltens arvtager.

I en cykelverden, der i årevis har vænnet sig til Tadej Pogacars ekstraordinære præstationer, har en 19-årig franskmand ved navn Paul Seixas i denne sæson formået at fange cykelverdenens opmærksomhed.

Navnet dukker nu op side om side med Jonas Vingegaards hos bookmakerne, hvilket er bemærkelsesværdigt, da den dobbelte Tour de France-vinder og forsvarende Vuelta-vinder, der har fire andenpladser i Grand Tours, vurderes til at have samme sejrschance i årets Tour de France som en teenager, der endnu ikke har deltaget i et tre ugers etapeløb. Seixas har allerede vist sit potentiale med en andenplads i det samlede klassement ved Volta ao Algarve, en etapesejr og sejr i ungdomskonkurrencen. Han betragtes som et symbol på en ny generation af ryttere og franskmændenes store håb om at afslutte landets 40 år lange tørke på en Tour de France-sejr. Paul Seixas' talent har været undervejs i et stykke tid. Allerede sidste år opnåede han en samlet ottendeplads i Critérium du Dauphiné og en tredjeplads i herrernes linjeløb til EM. I sidste uge bragede han igennem med en overbevisende præstation i Baskerlandet Rundt, hvor han besejrede en stærk felt af unge ryttere, herunder Isaac Del Toro, Mattias Skjelmose, Juan Ayuso og Florian Lipowitz. Selvom løbet ikke havde deltagelse af Pogacar eller Vingegaard, viste Seixas sin styrke ved at vinde første etape, yderligere to etaper og løbet samlet med et forspring på to et halvt minut til Lipowitz på andenpladsen. Denne sejrsmargin er den største i 24 år i løbet, og Seixas blev den yngste vinder af et World Tour-etapeløb nogensinde – en rekord tidligere holdt af Tadej Pogacar. Udover sit talent beskrives Seixas som en god og ydmyg ung mand, der ikke har ladet succes gå til hovedet, hvilket værdsættes af franskmændene. Med seks etapesejre i 2026, delt med ryttere som Vingegaard, og flere podieplaceringer, er Seixas allerede en af de mest vindende ryttere i indeværende sæson. De franske cykelfans drømmer om "Marseillaisen" på podiet, men eksperter opfordrer til mådehold for at undgå et gentagelse af tidligere rytteres skuffelser under stort pres. Tørken på en fransk Tour-sejr strækker sig tilbage til før 2010'erne, 2000'erne og 1990'erne. I 2014 var der dog to franskmænd på podiet: Jean-Christophe Peraud som nummer to og Thibaut Pinot som nummer tre, med Vincenzo Nibali som vinder. Tour de France er for franskmændene mere end blot en sportsbegivenhed; det er en kulturel og historisk institution og et nationalt samlingspunkt, der forener alle samfundslag. I et politisk splittet land finder franskmændene enighed om deres smukke landskaber, imponerende slotte og en stolt historie. Siden 1985 har franske cykelryttere imidlertid haft svært ved at omsætte denne nationale stolthed til en Tour de France-sejr. Manglen på en sejr er blevet et næsten skamfuldt emne, hvor franskmændene har analyseret og forsøgt at forklare tørken på en næsten selvpinerisk måde og har udviklet en tendens til at tøjle deres håb. Stéphanie Surrugue beskriver det som et regulært sportstraume for de franske fans. Paul Seixas' sejr i Baskerlandet Rundt markerer desuden den første samlede sejr i et etapeløb på højeste niveau til en franskmand i 19 år, siden Christophe Moreau vandt Critérium du Dauphiné få måneder før Seixas' fødsel i 2007





