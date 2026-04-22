Den massive datacenter-boom presser Danmarks elnet til bristepunktet

Nye tal fra Energinet afslører et gigantisk behov for strømkapacitet fra datacentre på hele 14 GW, hvilket skaber debat om samfundsøkonomisk værdi og prioritering af infrastruktur.

Nye data fra Energinet kaster et skarpt lys over den voldsomme efterspørgsel på strømkapacitet, som den danske datacenterbranche i øjeblikket lægger for dagen. Opgørelsen viser, at der er tale om et behov på hele 14 GW, hvilket svarer til det nuværende samlede strømforbrug for hele Danmark. Denne massive efterspørgsel skaber en logistisk og politisk flaskehals, da transmissionsnettet – landets elektriske hovedvej – i øjeblikket ikke er dimensioneret til at håndtere så omfattende en belastning. Særligt én region skiller sig ud ved at stå for en uforholdsmæssig stor del af denne efterspørgsel, hvilket har sat gang i en intens debat om, hvordan Danmark skal prioritere sine begrænsede energiressourcer i fremtiden.

Debatten om datacentrene spænder vidt. På den ene side argumenteres der for, at de mange datacenterprojekter reelt risikerer at blive annulleret, hvis ikke der findes en løsning på kapacitetsudfordringerne hurtigt. Kritikere peger på, at det er spild af ressourcer for virksomheder at projektere i Danmark, hvis den nødvendige infrastruktur ikke kan følge med. Samtidig bliver det rejst tvivl om, hvorvidt datacentrene reelt skaber nok værdi for det danske samfund. Mange observatører påpeger, at datacentrene skaber meget få permanente arbejdspladser, og at den kommunale gevinst ved grundsalg kun er en kortvarig økonomisk saltvandsindsprøjtning, der ikke står mål med de langsigtede omkostninger ved at udvide det nationale elnet.

Et centralt spørgsmål i diskussionen er også holdbarheden af det ekstreme elforbrug, som især drives af kunstig intelligens og fremkomsten af nye digitale teknologier. Flere eksperter og debattører spørger sig selv, om vi står over for en permanent stigning i behovet, eller om der er tale om en midlertidig bølge, der kan skifte karakter i takt med, at hardware og algoritmer bliver mere effektive. Der advares mod at investere tocifrede milliardbeløb i udvidelser af transmissionsnettet baseret på en forventning om en uendelig vækst i elforbrug til eksempelvis personlige emojis eller deepfakes. Der lyder derfor et opråb om at centralisere beslutningskraften; spørgsmålet om placering af datacentre bør ifølge nogle ikke længere være et lokalt kommunalt anliggende, men en strategisk national prioritet, der tager højde for hele landets ressourceforbrug og langsigtede bæredygtighed.





ingdk / 🏆 6. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Datacentre Energinet Elnet Infrastruktur Grøn Omstilling

United States Latest News, United States Headlines

