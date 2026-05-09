Den kommende kamp i Superligaen kan medføre nedrykning: tävlingen mellan Silkeborg og FC København

Silkeborgs og FC Københavns kommende kamp i Superligaen kan medføre nedrykning, da de to hold er tæt på nedrykningsstregen. Silkeborg skal forsøge at bringe deres hold over de 36 point, som effektivt ville sikre dem at undgå nedrykning. Et nederlag til FC København kan få svært ved at undgå nedrykning i sidste runde. Hvis Silkeborg vinder lørdagens kamp, er der en snarlig redning. Der er kampstart ved 16:00.

I langt de fleste sæsoner ville Kent Nielsen s mandskab være i sikkerhed med 36 point, men det er bare ikke tilfældet i denne sæson. Selv om Silkeborg IF lige nu er fem point fri af nedrykningsstregen, kan det stadig ende galt.

Kent Nielsens mandskab har de seneste fem kampe samlet 13 point ud af 15 mulige, men det er ikke nok til at sikre fred i tabellen for laget. Der er stadig et stykke arbejde, der skal gøres. I sæsonen 2009/2010 rykkede AGF ned med 38 point efter 33 kampe, mens Lyngby i senest sæson var tvunget til at tage turen ned i den næstbedste række. Ligeledes fik OB 32 point, men det var ikke nok til at redde livet.

De seneste ti sæsoner har nedrykkerne, når vi ser bort fra den absolutte sidsteplads i Superligaen, haft et pointsnit på lige omkring de 30 point. Derfor bør Silkeborg i en normal sæson være i sikkerhed på nuværende tidspunkt, men hvis Silkeborg taber til FC København på søndag, kan det ende med en nedrykning i sidste runde i Fredericia. Alligevel er der optimisme blandt spillere og fans.

Jens Martin Gammelby, en forsvarsspiller og tomålsskytter fra Silkeborgs seneste sejr, siger det er vildt, at Silkeborg kan stå med 36 point og være i første division lige om lidt. Derfor er søndagens kamp sæsonens vigtigste for de to hold. Det er kampens eneste fokus, slår Jens Martin Gammelby fast. Hvis Silkeborg vinder, er de reddet. Og alt andet er ligegyldigt for holdet





