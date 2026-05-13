Den kendte sanger prøver sig som skuespiller

Den amerikanske sanger, der vandt DRs talentkonkurrence Stjerne for en aften i 2001, James Sampson, har mistet sit fokus på sangen og er nu begyndt at prøve sig som skuespiller. Han optræder i den nye sæson af Kastanjemanden og har også en rolle i den kommende filmadaptering af Mikkel Kesslers liv.

Faktisk er han blot statist i de scener af Kastanjemanden 2, hvor man ser Sofie Gråböl s karakter sidde i sorggruppe efter at have mistet sin datter. I 2023 var han med i filmen Viften, der handler om Danmarks kolonihistorie og slaveri på Sankt Croix i 1800-tallet. I går var jeg til premiere på Viften min første filmrolle nogensinde. Jeg er meget stolt af mig selv.

Forleden kom det frem, at James Sampson også er med i den kommende filmaterising af boksestjernen Mikkel Kesslers liv, der er sat til at få premiere i 2027. Det er endnu ikke afsløret, hvem han skal spille i filmen, der derudover har kendte navne som Anders Matthesen, Bodil Jørgensen og Thomas Bo Larsen på rollelisten. James Sampson er oprindeligt fra Kalifornien, men flyttede til Danmark i 1999 efter at have mødt sin danske kone.

Først vandt han DR s talentkonkurrence Stjerne for en aften, så fik han et hit med sangen Dream On, før han i 2007 fik en andenplads i Dansk Melodi Grand Prix. Han har derudover medvirket i Vild med dans i 2015, hvor han fik en femteplads sammen med Mie Moltk





