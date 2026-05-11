Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu er klar over at afskaffe den amerikanske militærstøtte til Israel

Den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, har til en interview afsløret, at han allerede har informeret præsident Donald Trump om sin plan til at afskaffe den amerikanske militærstøtte til Israel gradvist over det næste årti. Netanjahu vil reducere den økonomiske støtte totalidad til nul og mener, at det er tiden nu for at gøre således. Israel modtager i dag omkring 3,8 milliarder dollar - svarende til godt 24 milliarder kroner - årligt i amerikansk militærhjælp, og USA har samtidig forpligtet sig til samlet at yde 38 milliarder dollar i støtte til Israel i perioden fra 2018 til 2028. Driften af denne støtte har fået kritik fra blandt andet det eksklusive sociale medier.

Israel har i årtier haft bred opbakning i den amerikanske Kongres til den omfattende militærhjælp, men siden krigen i Gaza i oktober 2023 er støtten blevet svækket. Samtidig mener Netanyahu, at den faldende opbakning hænger tæt sammen med den eksplosive vækst i sociale medier, og han har anklaget flere lande for at have manipuleret sociale medier på en måde, der ifølge ham har "skadet os alvorligt". Netanyahu kommenterer også krigen med Iran og doger Irans evne til at blokere Hormuzstrædet.

Han afviser desuden at gå ind i Israels konkrete militære planer eller en mulig tidsplan for Iran





