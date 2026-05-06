Den Intellektuelle Udfordring: Afgangsudstillingen på Det Jyske Kunstakademi

En dybdegående analyse af den nyeste afgangsudstilling i Kunsthal Aarhus, hvor tre unge talenter udfordrer publikums opfattelse af moderne kunst og intellektuelle overbygninger.

Det skal siges helt klart fra starten: Den gæst, der træder ind i Kunsthal Aarhus uden forudgående kendskab til samtidskunstens diskurser, risikerer hurtigt at føle sig desorienteret.

Årets afgangsudstilling fra Det Jyske Kunstakademi er nemlig ikke skabt med henblik på at ramme den laveste fællesnævner. Under en titel, der skal forstås som det engelske verbum for at sive, markerer kunstnerne Fie Hansigne, Carl Otto Linde og Ulf Stubbe Teglbjærg kulminationen på deres femårige uddannelsesforløb. Det er en udstilling, der ikke forsøger at gøre sig selv let tilgængelig, men som i stedet insisterer på sin egen kompleksitet.

Kurateringen er varetaget af Seolhui Lee fra MAPS i Køge, og det er tydeligt, at Lee ikke har haft til hensigt at tæmme de unge kunstneres udtryk eller skære ned på de omfattende intellektuelle overbygninger, der følger med værkerne. På grund af afgangsklassens usædvanligt lille størrelse har de tre kunstnere hver fået tildelt deres eget gallerirum. Dette giver en unik mulighed for at fordybe sig i hver enkelt kunstners specifikke univers, men det er ikke nødvendigvis en fordel.

Når et værk står alene i et stort rum, bliver kravene til værkets evne til at bære rummet og tilskuerens opmærksomhed betydeligt større. Der opstår en spænding mellem det intime og det monumentale, og man kan spørge sig selv, om den rummelige isolation forstærker værkernes budskab eller blot udstiller deres eventuelle mangler. Den intellektuelle ramme er tung, og beskueren forventes at navigere i et landskab af referencer, der kræver både tid og tålmodighed.

Denne tendens til en tung, teoretisk overbygning leder tankerne hen på en bredere debat om samtidskunstens retning. Billedkunstneren Simon Bang har tidligere argumenteret for, at syv årtiers venstreorienteret kunstsyn og praksis har svækket den etablerede kunsts evne til at skabe værker, der rent faktisk udtrykker sjæl og personlighed. Bang mener, at kunsten er blevet fortæret af ideologi og teori, hvilket har efterladt et tomrum, hvor den menneskelige nerve tidligere herskede.

Når man ser på de unge talenter fra Det Jyske Kunstakademi, kan man overveje, om de er i stand til at bryde med denne tradition, eller om de blot er nye brikker i et spil, hvor den intellektuelle konstruktion vægtes højere end den emotionelle sandhed. Det er en kamp mellem det konceptuelle og det sanselige. Samtidig kan man ikke ignorere den kulturelle stagnation, som nogle kritikere mener har ramt vores storbyer.

Københavns udvikling beskrives ofte som værende gået i stå, hvor kulturlivet er blevet for konformt og kedeligt. Dette problem spejler sig i spørgsmålet om, hvorvidt kunstakademierne formår at uddanne kunstnere, der tør provokere og forstyrre, eller om de blot producerer flere versioner af det samme akademiske udtryk. Afgangsudstillingen i Aarhus er i det mindste et forsøg på at undgå det konforme.

Ved at nægte at tale til alle, vælger de unge kunstnere en svær vej, men det er netop i denne modstand, at kunsten ofte finder sin egentlige styrke. Det er en udstilling, der kræver noget af sit publikum, og i en tid præget af hurtige løsninger og overfladisk forbrug, er det måske den vigtigste egenskab af alle





