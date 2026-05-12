Den grønlandske landsstyreformand, Jens-Frederik Nielsen, mener, at præsident Donald Trump stadigvæk vil overtage Grønland

Den grønlandske landsstyreformand, Jens-Frederik Nielsen, har udtalt, at præsident Donald Trump stadigvæk har en trang til at overtage Grønland, selv om andre dagsordener, såsom Iran-krigen, fylder. Truslerne fra Trump har skabt en kaotisk situation, hvor USA pludselig truede med at angribe et andet Natoland - om nødvendigt med militær magt.

Truslerne fra Trump har skabt en kaotisk situation, hvor USA pludselig truede med at angribe et andet Natoland - om nødvendigt med militær magt. Situationen blev deeskaleret, da udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og minister for udenrigsanliggender Vivan Motzfeldt mødtes med den amerikanske vicepræsident J. D. Vance og udenrigsminister Marco Rubio for at nedsætte en arbejdsgruppe på embedsmandsniveau. Arbejdsgruppen skal arbejde på at finde en løsning på konflikten mellem USA og Grønland





