Den gamle tyrkiske metode til at holde sommervarmen ude med hvide gardiner

I Sydens varme lande bruges en simpel, men effektiv teknik med hvide gardiner til at afvise solvarme fra boliger. Løsningen fungerer ved at reflektere solstrålerne, før de kan opvarme rummet, og kan være et billigt og miljøvenligt alternativ til aircondition.

I det sydlige Europa, hvor sommerne kan være ekstremt varme, har man i årevis anvendt en enkel, men effektiv metode til at holde varmen ude af boligerne.

Mange går til ventilatorer, åbne vinduer eller aircondition i et forsøg på at holde temperaturen nede. Disse løsninger er dog ofte energi krævende eller kun effektive i begrænset omfang, især i de mest hedengangne dage. Den traditionelle tyrkiske tilgang er baseret på noget så upretentiøst som hvide gardiner. Gardinerne fungerer som en beskyttende barriere mod solens direkte stråler og forhindrer, at varmen trænger ind i boligen og ophobes i løbet af dagen.

Metoden er særlig udbredt i kystbyer som Antalya, hvor sommervarmen ofte når niveauer, der kun er kendt fra danske feriedestinationer. Vinduer er en af de største indre kilder til sommeropvarmning, når solens stråler passere gennem glasset og opvarmer luften indenfor. De hvide gardiner reflekterer imidlertid en væsentlig del af det sollys, der rammer dem, og fordeler det i stedet for at absorbere det. Den lyse farve reflekterer også varmestråling, hvilket bidrager til at mindske optagelsen af varme.

Selv om de traditionelle, lette tyrkiske gardiner er optimale, kan et tykt, hvidt stof eller et lyse laget ofte fungerer ligeledes godt som en simpel og økonomisk erstatning for constant brug af aircondition, som påfører høje elregninger og miljøbelastning. Interessen for denne oldgamle solafskærmningsteknik er vokset i takt med at globale somre bliver varmere. Flere boligejere, også i Danmark, eksperimenterer med lyse forhæng og andre passive løsninger for at holde indendørs temperaturer på et komfortabelt niveau.

Selvom metoden ikke er en fuldstændig erstatning for mekanisk køling i ekstreme klimatologiske forhold, har erfaringer vist, at den kan reducere indendørs varme betydeligt, særligt i rum, hvor store vinduer udsættes for direkte sol i langtid. Denne tilgang understreger vigtigheden af passivt klimadesign og traditionel lærd viden i moderne vedligeholdelsessamfund





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Pasiv Køling Solafskærmning Hvide Gardiner Energibesparelse Sommerbolig

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