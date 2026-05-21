Den Europæiske Investeringsfond investerer i CIP’s nye biogasfond

Den Europæiske Investeringsfond (EIF) investerer 1,5 mia. kr. i Copenhagen Infrastructure Partners’ nye biogasfond, der skal bidrage til Europas uafhængighed af importerede fossile brændstoffer. Fonden skal udvikle, bygge og drive biogasanlæg til stor industriel skala i Europa.

CIP's biogasanlæg i Tønder er ifølge Thomas Dalsgaard et eksempel på, hvordan de kommende anlæg fra den nye fonds midler kommer til at se ud.

Her skal han som så mange gange før fremvise guldfuglen, Tønder Biogasanlæg, for potentielle, nye investorer. Anlægget er Europas største biogasanlæg og er ejet af kapitalforvalteren Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). Thomas Dalsgaard har med over 20 års erfaring fra energisektoren det overordnede ansvar for CIP’s investeringer inden for avanceret bioenergi, herunder udvikling og skalering af biogas- og biometanprojekter i Europa.

Fra bussæderne forklarer han om den nye fond, som CIP torsdag offentliggør: Advanced Bioenergy Fund II – eller ABF II – som får en investering med på vejen af Den Europæiske Investeringsfond (EIF) på 1,5 mia. kr.

‘Investeringen er en meget vigtig grundsten i den nye fond. Både på grund af pengene, men lige så meget, fordi det er et blåstempel fra investorerne og sender et signal til andre investorer om, at man fra europæisk side støtter den her type aktivitet,’ siger han. Den nye fond skal udvikle, bygge og drive biogasanlæg til stor industriel skala i Europa, hvor målet er at rejse 10 mia. kr. fra i år til og med næste år.

Fonden er andet skud på stammen fra CIP, der tidligere etablerede fonden ABF I, hvor der blev rejst ca. 5 mia. kr. til udvikling af biogasanlæg. Gennem sine fonde investerer CIP i elproduktion (sol og vind), energilagring, transmission og distribution, avanceret bioenergi, lavkulstofsbrændstoffer og CO2-opsamling. CIP har 15 fonde under forvaltning og har til dato rejst i omegnen af 37 mia. euro til projekter i mere end 30 lande.

Investeringen er særligt vigtig netop nu, siger Thomas Dalsgaard, fordi krigen i Iran, foranlediget af USA og Israel, sætter en prop i, at gas kan komme ud fra Hormuzstrædet. Ifølge Thomas Dalsgaard er 20 pct. af verdens flydende gasproduktion spærret inde, hvilket giver markante prisstigninger på markedet. Han understreger dog, at der allerede før krigen var et øget fokus på at gøre Europa selvforsynende med energi. Det er Merete Clausen fra EIF enig i.

Hun er viceadm. direktør i fonden, som er et datterselskab til Den Europæiske Investeringsbank. Sidste år investerede EIB-Gruppen næsten 60 pct. af al finansiering i grønne projekter ud af samlet 100 mia. euro. Heraf gik 33 mia. euro til energisikkerhed på energiområdet. Nu investerer EIF så i CIP’s biogasfond.

‘For at blive uafhængige må vi jo udvikle og bygge mange flere anlæg til f.eks. biogasproduktion, og det er det, som CIP’s biogasfond kan gøre,’ siger hun. Det er netop den slags anlæg, det er hensigten, at den nye fonds midler skal tilvejebringe flere af.

Konkret skal der med fonden bygges mellem 10 og 12 biogasanlæg i Europa af samme slags, som kommer til at blive placeret i Danmark, Finland, Spanien, Belgien, England, Irland og formentlig også Italien, fortæller Thomas Dalsgaard. Med den gamle fond, ABF I, kommer der seks anlæg. Thomas Dalsgaard, ansvarlig for CIP’s investeringer inden for avanceret bioenergi Sammen skal de bidrage til at omstille måden, vi bruger gas på i Europa.

Danmark er forgangsland i Europa, hvor biogas udgør knapIfølge Thomas Dalsgaard er det for tidligt at komme med et bud på, hvor meget den nye fond kommer til at bidrage med i de ambitioner. Bidrag til den omstilling er ‘helt klart presserende,’ fortæller Merete Clausen. Og derfor er det ifølge hende vigtigt, at EIF giver sit kvalitetstempel ved at investere i fonden.

‘På den måde kan vi være katalysator for flere private investeringer i sektorer, som Europa har brug for at vækste og opskalere,’ siger Merete Clausen. Mange af de fonde, som EIF investerer i på det grønne område, er fonde, som går forrest i forhold til at udvikle teknologier, som kommer til at bære den grønne omstilling frem, forklarer hun. Og det er EIF’s erfaring, at det tiltrækker flere investorer, når EIF går forrest.

På den måde kan vi være katalysator for flere private investeringer i sektorer, som Europa har brug for at vækste og opskalereOgså fra CIP’s investeringsteam lyder det, at andre investorer allerede har meldt sig på banen, da EIF’s tillid til projektet er vigtigt for nye investorer.

‘De ser, at fonden kan opfylde de målsætninger, de har sat sig. Både i forhold til at investere i gode projekter, men også i forhold til at skabe et afkast for investorerne,’ siger hun





Russisk invasion af Ukraine: McGurk vurderer, at krigen har udviklet sig til en udmattelseskrig, og at de samlede russiske tab siden invasionens begyndelse nu ligger langt over en million.Brett McGurk, analytiker for globale anliggender hos amerikanske CNN og tidligere sikkerhedsrådgiver under fire amerikanske præsidenter, vurderer, at den oprindelige plan for den russiske invasion af Ukraine var at bryde gennem de ukrainske frontlinjer og sikre kontrol over de omstridte områder i det østlige Ukraine. McGurk peger på, at Ukraine i år har opnået territoriale fremskridt, samtidig med at de russiske styrker har lidt massive tab. Særligt størrelsen på de russiske tab vækker opsigt, og McGurk vurderer, at de samlede russiske tab siden invasionens begyndelse nu ligger langt over en million. Krigen har udviklet sig til en udmattelseskrig, hvor begge sider kæmper hårdt for mindre territoriale gevinster. McGurk vurderer, at den oprindelige plan til en hurtig militær operation har nu varet i flere år uden den klare russiske sejr, Putin havde håbet på. Det kan få stor betydning for både den militære situation og den politiske stabilitet i Moskva. Kreml havde formentlig forestillet sig triumfer og militære parader, men virkeligheden ligner efterhånden mere en meget dyr regning, der fortsætter med at vokse. En ny russisk melding vækker frygt i Europa, idet Nato-land kan blive næste mål for Rusland.

