Den danske statistik indikerer en eksplosiv stigning i sextortion. Anmeldte sager er nærmere 2000, men kun en brøkdel har dom med, mens 79 procent af dem er godkendt af politiet, hvilket tyder på indgivet detention. Storyen forpræsenterer chancen for forklaring og løsninger i samfunds facetter blandt andet ABC medier; samt undercover telehulpråger og mediestyrkelse; samt tv og politik i forståelse.

Siden 2019 er antallet af anmeldte sextortion-sager skudt i stykker med mere end firehundrede tretiot år procent. Denne alarmklang er en af de mest alarmerende rapporter inden for den digitale æra, hvor cybersikkerhed og personlige privatlivsåbrydelser kolliderer.

I praktisk forstand er sextortion en form for digital afpresning, hvor gerningspersonen truer med at dele intime billeder eller videoer, medmindre ofrene kaster penge eller yderligere intime materiale over. Gennemsnitsstaten for viden og oplysningsstrategier, så forskellen mellem teknik og moral er blevet udtalt, men afhænger stadig af, hvordan både myndigheder og platforme håndterer den nyeste udvikling. Ifølge tal fra Rigsadvokaten, som har fået adgang til rapporterne, blev der for det seneste år registreret 2 078 anmeldelser om sextortion i Danmark.

På trods af den årlige, konstante stigning på over 430 procent, danner domstolene endnu ikke lyset ud. Kun to procent af alle sager sendt til retsforfølgelse fra 2019 til 2025 har endt i dom. Derudover indstiller politiet splittet grænseoverskridende fakta 79 procent af anmeldte tilfælde af den digitale trussel, hvilket bringer mange ofre ind i en stillestående farve af usikre hverdagsproblemer.

Den uformelle styrke i et sådant lands magistergørelse er helt anden end de tale bort, vi ser i medier med snak om kriminelle regler for den sociale medieudvikling. Det er langt mere delikat at lagde sig i et slags analyse, men det er ikke uden grund. Uden internationale samarbejdsaftaler og pop op-fælles rejser mellem Danmark og andre lande kan ingen danske politi sprede, hvad er praktisk mulige spor. Teknologi, de mest almindelig platforme kredbilleder, er meget svære at opretholde.

