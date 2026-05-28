Den danske regering tillader endnu mere klimaskadelig olie- og gasproduktion i Nordsøen

Energistyrelsen har netop tilladt et nyt projekt, der vil udlede næsten 50 millioner ton CO2 fra Nordsøen. Greenpeace og Fossilfri Fremtid har protesteret og har fået tilladelsen trukket tilbage.

Der skal hentes endnu mere klimaskadelig olie og gas op fra Nordsøen , mener Energistyrelsen, der netop har tilladt et nyt projekt, der vil udlede næsten 50 millioner ton CO2 - det er mere end hvad hele Danmark udleder på et år.

I maj 2024 rullede aktivister fra Greenpeace og Fossilfri Fremtid et kæmpe banner ud foran Christiansborg med beskeden ‘Stop drilling – Stop Hejre’. Efter en klage fra Greenpeace til Energiklagenævnet blev Hejre-tilladelsen i november 2025 trukket tilbage. Den britiske olie- og gasgigant INEOS har fået grønt lys til at hente ny olie og gas op fra Hejre-feltet i Nordsøen.

Det kan virke som om klimapolitik bare er noget, vi leger, når danske embedsfolk kan godkende et oliefelt med enorme udledninger samme dag som Danmark i FN stemmer for, at vi skal omstille os væk fra fossile brændsler. Vi har brug for nogle voksne i den næste regering, der tager den her beslutning op til genovervejelse. En godkendelse af 47,5 millioner ton CO2 skal ikke være op til embedsfolk.

Den nye olie- og gasjagt i Nordsøen har allerede vakt vrede og bekymring hos en lang række borgere og organisationer. Ifølge Greenpeace er det absurd, at Energistyrelsen overhovedet – rent administrativt – kan beslutte, at øge olie- og gasproduktionen i en tid, hvor Danmark ikke har en regering. Det bør være et politisk spørgsmål, om der skal pumpes mere olie og gas op fra Nordsøen.

Tilladelsen blev trukket tilbage, fordi INEOS ikke havde redegjort tilstrækkeligt for konsekvenser for klimaet ved at afbrænde al den olie og gas, man vil hente op af undergrunden. Klagen betød, at INEOS blev tvunget til at uddybe sin miljøkonsekvensvurdering og sætte tal på, hvor meget mere udledning CO2 afbrændingen af olie og gas fra Hejre-feltet vil medføre.

INEOS har sat tal på udledningerne fra oliefeltet, men de undlader at vurdere, hvad de 47,5 millioner ton CO2 faktisk betyder for klimamålene og for menneskers sundhed. Ifølge INEOS er klimaskaderne fra de 47,5 millioner ton CO2 ubetydelig, fordi den kun udgør en lille brøkdel af det globale CO2-budget. Greenpeace, Fossilfri Fremtid og en række andre organisationer advarer om, at der er væsentlige mangler i den miljøkonsekvensrapport, som INEOS har udarbejdet som en del af ansøgningen.

Det bør være et politisk spørgsmål, om der skal pumpes mere olie og gas op fra Nordsøen. Over 2400 danskere tog sig tid til at skrive et personligt høringssvar, hvor de bad om, at det her oliefelt blev taget op til genovervejelse. I stedet får vi en administrativ godkendelse, midt under regeringsforhandlingerne. Det er skrupskørt.

INEOS har sat tal på udledningerne fra oliefeltet, men de undlader at vurdere, hvad de 47,5 millioner ton CO2 faktisk betyder for klimamålene, for menneskers sundhed og for fremtidige dødsfald i hedebølger. Det ved vi ikke passer. Derfor mener vi ikke, at den her godkendelse holder juridisk, og derfor kommer vi til at klage igen





Arbejderen / 🏆 25. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Climate Change Greenpeace Fossilfri Fremtid INEOS Nordsøen Oil Gas Production Environment Health Deaths Climate Goals Political Decision Oil Field Oil Production Green Light Approval Protest Protest Banner Protest Message Protest Action Protest Result Protest Organization Protest Date Protest Location Protest Message Protest Action Protest Result Protest Organization Protest Date Protest Location Protest Message Protest Action Protest Result Protest Organization Protest Date Protest Location Protest Message Protest Action Protest Result Protest Organization Protest Date Protest Location Protest Message Protest Action Protest Result Protest Organization Protest Date Protest Location Protest Message Protest Action Protest Result Protest Organization Protest Date Protest Location Protest Message Protest Action Protest Result Protest Organization Protest Date Protest Location Protest Message Protest Action Protest Result Protest Organization Protest Date Protest Location Protest Message Protest Action Protest Result Protest Organization Protest Date Protest Location Protest Message Protest Action Protest Result Protest Organization Protest Date Protest Location Protest Message Protest Action Protest Result Protest Organization Protest Date Protest Location Protest Message Protest Action Protest Result Protest Organization Protest Date Protest Location Protest Message Protest Action Protest Result Protest Organization Protest Date Protest Location Protest Message Protest Action Protest Result Protest Organization Protest Date Protest Location Protest Message Protest Action Protest Result Protest Organization Protest Date Protest Location Protest Message Protest Action Protest Result Protest Organization Protest Date Protest Location Protest Message Protest Action Protest Result Protest Organization Protest Date Protest Location Protest Message Protest Action Protest Result Protest Organization Protest Date Protest Location Protest Message Protest Action Protest Result Protest Organization Protest Date Protest Location Protest Message Protest Action Protest Result Protest Organization Protest Date Protest Location Protest Message Protest Action Protest Result Protest Organization Protest Date Protest Location Protest Message Protest Action Protest Result Protest Organization Protest Date Protest Location Protest Message Protest Action Protest Result Protest Organization Protest Date Protest Location Protest Message Protest Action Protest Result Protest Organization Protest Date Protest Location Protest Message Protest Action Protest Result Protest Organization Protest Date Protest Location Protest Message Protest Action Protest Result Protest Organization Protest Date Protest Location Protest Message Protest Action Protest Result Protest Organization Protest Date Protest Location Protest Message Protest Action Protest Result Protest Organization Protest Date Protest Location Protest Message Protest Action Protest Result Protest Organization Protest Date Protest Location Protest Message Protest Action Protest Result Protest Organization Protest Date Protest Location Protest Message Protest Action Protest Result

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Den digitale afpresning: En stigning i sextortionstilfælde i DanmarkDen danske statistik indikerer en eksplosiv stigning i sextortion. Anmeldte sager er nærmere 2000, men kun en brøkdel har dom med, mens 79 procent af dem er godkendt af politiet, hvilket tyder på indgivet detention. Storyen forpræsenterer chancen for forklaring og løsninger i samfunds facetter blandt andet ABC medier; samt undercover telehulpråger og mediestyrkelse; samt tv og politik i forståelse.

Read more »

Over en måned i krise: Sådan reddede danske forskere den historiske Proba-3 missionEn teknologisk nybrudsmisssion med to satellitter, der skulle studere Solens korona, blev pludselig ramt af en alvorlig fejl. Den ene satellit mistede kontakten, batteriet var næsten dødt, og ESA stod i en kritisk situation. Danske forskere fra DTU Space trådte til og fik reddet missionen.

Read more »

Nye CO2-krav kan øge priserne på flyrejser uden for EUEU overvejer at udvide sit kvotesystem for CO2-udledninger til alle flyvninger ud af unionen, hvilket kan føre til stigende billetter for passagerer. Sektoren har ifølge EU sovet i timen med at reducere udledninger.

Read more »

12 års fængsel og udvisning for drab på slagterkollega i HolstedDen gamle Vestre Landsret stadfæster den afgørende dom i sag om drabet Vestre Landsret stadfæster den afgørende dom i sag om drabet af en kollega på Danish Crowns slagteri i Holsted. Den 44-årige arabiske immigrant misstes for at have udøvet vold og forårsaget dødsfald, skal nu benytte sig af trusselsbaserede straffe - det er - 12-årig fængsel og udvisning.

Read more »